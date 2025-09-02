Трамп вперше з'явився на публіці після чуток про "смерть", але запізнився майже на годину
- Трамп з'явився на публіці після чуток про його "смерть" і запізнився на виступ у Білому домі.
- Оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами, відреагував на чутки про своє здоров'я, назвавши їх фейковими, і заінтригував заявами про Володимира Путіна.
В Овальному кабінеті був запланований виступ, на який чекали тисячі американців. Втім, Трамп затримався на понад 30 хвилин.
Що відомо про виступ Трампа?
Трамп 2 вересня зрештою вийшов до журналістів у Білому домі після тижневої відсутності на тлі чуток про погіршення його здоров'я та навіть смерть.
Президент США оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами. Відомо, що це рішення, він запланував ще під час свого першого терміну та воно було скасовано Джо Байденом.
Дональд Трамп відреагував на чутки про свою смерть. Він підкреслив, що не давав пресконференції лише два дні та люди почали казати, що "з ним щось не так".
Це фейкові новини,
– прокоментував він чутки.
Також президент США заінтригував заявою про Володимира Путіна. "Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них за кілька днів", – сказав він.
"Трамп помер": як у мережі виникли чутки про президента США?
У мережі почали подейкувати про смерть Дональда Трампа після заяви віцепрезидента США. В інтерв'ю 27 серпня у Венса запитали, чи готовий стати президентом у разі "жахливої трагедії". Той відповів, що не можна виключати непередбачуваних подій.
Крім цього, однією з підстав припускати смерть Дональда Трампа була незвична для американського президента відсутність у публічному просторі.
Станом на 30 серпня на платформі X було понад 87 000 постів із фразою "Трамп помер". Зрештою чутки про смерть американського лідера виявилися лише чутками.