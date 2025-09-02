В Овальному кабінеті був запланований виступ, на який чекали тисячі американців. Втім, Трамп затримався на понад 30 хвилин.

Що відомо про виступ Трампа?

Трамп 2 вересня зрештою вийшов до журналістів у Білому домі після тижневої відсутності на тлі чуток про погіршення його здоров'я та навіть смерть.

Президент США оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами. Відомо, що це рішення, він запланував ще під час свого першого терміну та воно було скасовано Джо Байденом.

Дональд Трамп відреагував на чутки про свою смерть. Він підкреслив, що не давав пресконференції лише два дні та люди почали казати, що "з ним щось не так".

Це фейкові новини,

– прокоментував він чутки.

Також президент США заінтригував заявою про Володимира Путіна. "Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них за кілька днів", – сказав він.

