В Овальном кабинете было запланировано выступление, которого ждали тысячи американцев. Впрочем, Трамп задержался более 30 минут.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что известно о выступлении Трампа?

Трамп 2 сентября наконец вышел к журналистам в Белом доме после недельного отсутствия на фоне слухов об ухудшении его здоровья и даже смерти.

Президент США объявил о переезде штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму. Известно, что это решение, он запланировал еще во время своего первого срока и оно было отменено Джо Байденом.