Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом допустив можливість обговорення питання територіальних обмінів. Але він наголосив, що подібні рішення не можуть ухвалюватися без участі українського народу.

Він зазначив, що реалізація таких домовленостей буде надзвичайно складна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що Зеленський заявив про обмін територіями?

Під час візиту до Вашингтона Зеленський і Трамп обговорювали потенційні варіанти мирного врегулювання війни. Український президент не виключив, що тема обміну територіями може постати серед інших сценаріїв.

Водночас Зеленський підкреслив, що реалізувати таку ідею вкрай складно. По-перше, це пов’язано з необхідністю переселення великої кількості людей із зони бойових дій. По-друге, чинна Конституція України забороняє передавати землі іншій державі, що робить будь-які подібні домовленості можливими лише після внесення змін через всеукраїнський референдум.

Президент уточнив, що теоретично може розглядатися лише формат так званих "пропорційних обмінів", проте без конкретних деталей. При цьому він наголосив, що жодних кулуарних домовленостей щодо територіальної цілісності не може бути – остаточне рішення має належати громадянам України.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні?