Зеленський допустив "пропорційний обмін" територіями, – WSJ
- Президент України Володимир Зеленський допустив можливість обговорення територіальних обмінів, але наголосив на необхідності участі українського народу у таких рішеннях.
- Зеленський підкреслив складність реалізації обмінів через необхідність переселення людей і вимогу змін до Конституції, можливих лише через референдум.
- Під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський і Трамп обговорили мирне врегулювання війни, в тому числі тристоронні переговори з Путіним щодо розподілу територій.
- Зеленський заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані в найближчий тиждень або 10 днів.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом допустив можливість обговорення питання територіальних обмінів. Але він наголосив, що подібні рішення не можуть ухвалюватися без участі українського народу.
Він зазначив, що реалізація таких домовленостей буде надзвичайно складна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Що Зеленський заявив про обмін територіями?
Під час візиту до Вашингтона Зеленський і Трамп обговорювали потенційні варіанти мирного врегулювання війни. Український президент не виключив, що тема обміну територіями може постати серед інших сценаріїв.
Водночас Зеленський підкреслив, що реалізувати таку ідею вкрай складно. По-перше, це пов’язано з необхідністю переселення великої кількості людей із зони бойових дій. По-друге, чинна Конституція України забороняє передавати землі іншій державі, що робить будь-які подібні домовленості можливими лише після внесення змін через всеукраїнський референдум.
Президент уточнив, що теоретично може розглядатися лише формат так званих "пропорційних обмінів", проте без конкретних деталей. При цьому він наголосив, що жодних кулуарних домовленостей щодо територіальної цілісності не може бути – остаточне рішення має належати громадянам України.
Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського у Вашингтоні?
- Трамп назвав успішними переговори із Зеленським. Зеленський також відзначив, що розмова з Трампом була гарною та, можливо, найкращою за весь час.
- За словами українського лідера, на тристоронній зустрічі разом з президентом Володимиром Путіним йтиме мова про чутливі питання, зокрема про розподіл території. Лише під час переговорів Путіна, Трампа й Зеленського, ймовірно, вдасться дійти згоди. Такі перемовини Дональд Трамп хотів би провести в стислі терміни.
- Під час брифінгу український президент заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.