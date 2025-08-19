Зеленский допустил "пропорциональный обмен" территориями, – WSJ
- Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обсуждения территориальных обменов, но отметил необходимость участия украинского народа в таких решениях.
- Зеленский подчеркнул сложность реализации обменов из-за необходимости переселения людей и требование изменений в Конституцию, возможных только через референдум.
- Во время встречи в Вашингтоне Зеленский и Трамп обсудили мирное урегулирование войны, в том числе трехсторонние переговоры с Путиным по разделу территорий.
- Зеленский заявил, что гарантии безопасности будут формализованы в ближайшую неделю или 10 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом допустил возможность обсуждения вопроса территориальных обменов. Но он подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без участия украинского народа.
Он отметил, что реализация таких договоренностей будет чрезвычайно сложная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Что Зеленский заявил об обмене территориями?
В ходе визита в Вашингтон Зеленский и Трамп обсуждали потенциальные варианты мирного урегулирования войны. Украинский президент не исключил, что тема обмена территориями может появиться среди других сценариев.
В то же время Зеленский подчеркнул, что реализовать такую идею крайне сложно. Во-первых, это связано с необходимостью переселения большого количества людей из зоны боевых действий. Во-вторых, действующая Конституция Украины запрещает передавать земли другому государству, что делает любые подобные договоренности возможными лишь после внесения изменений через всеукраинский референдум.
Президент уточнил, что теоретически может рассматриваться только формат так называемых "пропорциональных обменов", однако без конкретных деталей. При этом он подчеркнул, что никаких кулуарных договоренностей относительно территориальной целостности не может быть – окончательное решение должно принадлежать гражданам Украины.
Что известно о встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне?
- Трамп назвал успешными переговоры с Зеленским. Зеленский также отметил, что разговор с Трампом был хорошим и возможно, лучшим за все время.
- По словам украинского лидера, на трехсторонней встрече вместе с президентом Владимиром Путиным будет идти речь о чувствительных вопросах, в частности о разделе территории. Только во время переговоров Путина, Трампа и Зеленского, вероятно, удастся прийти к согласию. Такие переговоры Дональд Трамп хотел бы провести в сжатые сроки.
- Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.