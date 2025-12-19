Трамп підписав оборонний бюджет на майже 1 трильйон доларів з дрібкою для України

Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонну політику, який передбачає майже трильйон доларів щорічних військових витрат. У документі є положення про нову допомогу Україні.

Він також обмежує здатність президента США скорочувати американську військову присутність у Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також США та Європа розробили гарантії безпеки для України: Bloomberg розкрив деталі

Що передбачено новим оборонним бюджетом США?

Закон про національне оборонне фінансування на 2026 фінансовий рік (NDAA) дозволяє рекордні 901 мільярд доларів оборонних витрат на рік – це на 8 мільярдів більше, ніж просив Трамп.

Документ охоплює широкий спектр питань: від закупівель кораблів, літаків і ракетних систем до підвищення зарплат військовослужбовців і підходів до реагування на глобальні загрози. Про підписання закону повідомив Білий дім. Церемонії в Овальному кабінеті не проводили.

Закон передбачає фінансування допомоги Україні: 800 мільйонів доларів на 2026 фінансовий рік у межах Ініціативи сприяння безпеці України. Кошти виділятимуть по 400 мільйонів доларів протягом двох років і спрямовуватимуться на оплату американським компаніям за озброєння для ЗСУ.

NDAA став компромісним пакетом, що об’єднав норми, які раніше окремо схвалили Палата представників і Сенат. Попри те, що республіканці Трампа контролюють обидві палати Конгресу, закон містить низку положень, спрямованих на посилення безпеки Європи.

Сам Трамп традиційно скептично ставився до ідеї зміцнення європейської оборони, неодноразово заявляючи, що союзники США мають більше вкладатися у власну безпеку. Його нещодавно оприлюднену Стратегію національної безпеки експерти вважають більш поблажливою до Росії та такою, що переосмислює роль США в Європі.

NDAA продовжує дію Балтійської ініціативи безпеки та передбачає 175 мільйонів доларів на підтримку обороноздатності Латвії, Литви й Естонії. Закон також обмежує можливість Пентагону скорочувати чисельність американських військ у Європі нижче 76 тисяч осіб і забороняє командувачу Збройних сил США в Європі відмовлятися від ролі Верховного головнокомандувача силами НАТО.

У Білому домі пояснили, що Трамп підтримав закон, оскільки він закріплює на законодавчому рівні низку положень його виконавчих указів. Зокрема, йдеться про фінансування системи протиракетної оборони "Золотий купол" і скасування програм різноманітності, рівності та інклюзії в Міністерстві оборони США.

Конгрес ухвалює NDAA щороку вже 65 років поспіль, хоча ця традиція ледь не перервалась під час першого президентського терміну Трампа. У грудні 2020 року він наклав вето на оборонний бюджет через незгоду з перейменуванням об’єктів, названих на честь діячів Конфедерації, а також через низку інших положень. У січні 2021 року Конгрес подолав це вето – воно стало єдиним випадком скасування президентського вето за першу каденцію Трампа.

Кілька країн будуть блокувати вступ України у НАТО