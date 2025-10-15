Росія прагне оновити та збільшити свою 700-тисячну армію. Для цього Путін готує нові правки до закону, які, ймовірно, підтримає парламент.

Згідно з правками до закону, Кремль зможе призивати резервістів навіть у "мирний" час та без оголошення війни, під прикриттям так званої "спецоперації". Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Що відомо про плани Кремля?

Кремль планує залучити до двох мільйонів військових резервістів на війну в Україні після внесення змін до законодавства.

Правки фактично відкривають для Путіна доступ до резерву із людськими ресурсами. І це саме в той час, коли він шукає можливість поповнити свою армію після величезних втрат на фронті.

Нова "лазівка" дасть Кремлю шанс уникнути відкритого оголошення мобілізації, адже попередня у 2022 році викликала у росіян паніку та спонукала чоловіків масово тікати з країни.

За словами заступника голови комітету Держдуми з оборони Олексія Журавльова, два мільйони резервістів – це "професіонали у своїй галузі", які нині перебувають у запасі. А нові поправки дозволять владі офіційно відправляти їх воювати за кордон, зокрема проти України.

Голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов припустив, що Путін може використати резервний людський ресурс у північно-східних областях України – у Сумській та Харківській областях, де росіяни намагаються пройти вперед.

Яка ситуація у росіян на фронті?