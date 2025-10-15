2 мільйони резервістів проти України: Путін знайшов спосіб збільшити свою армію, – The Telegraph
- Путін планує залучити до двох мільйонів резервістів для війни в Україні шляхом внесення змін до законодавства, щоб уникнути відкритої мобілізації.
- Російська армія зазнає значних втрат на фронті, а українські сили успішно протистоять ворогу, звільняючи населені пункти.
Росія прагне оновити та збільшити свою 700-тисячну армію. Для цього Путін готує нові правки до закону, які, ймовірно, підтримає парламент.
Згідно з правками до закону, Кремль зможе призивати резервістів навіть у "мирний" час та без оголошення війни, під прикриттям так званої "спецоперації". Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.
Дивіться також Кремль готує нову хвилю "прихованої мобілізації": на фронт кидатимуть резервістів
Що відомо про плани Кремля?
Кремль планує залучити до двох мільйонів військових резервістів на війну в Україні після внесення змін до законодавства.
Правки фактично відкривають для Путіна доступ до резерву із людськими ресурсами. І це саме в той час, коли він шукає можливість поповнити свою армію після величезних втрат на фронті.
Нова "лазівка" дасть Кремлю шанс уникнути відкритого оголошення мобілізації, адже попередня у 2022 році викликала у росіян паніку та спонукала чоловіків масово тікати з країни.
За словами заступника голови комітету Держдуми з оборони Олексія Журавльова, два мільйони резервістів – це "професіонали у своїй галузі", які нині перебувають у запасі. А нові поправки дозволять владі офіційно відправляти їх воювати за кордон, зокрема проти України.
Голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов припустив, що Путін може використати резервний людський ресурс у північно-східних областях України – у Сумській та Харківській областях, де росіяни намагаються пройти вперед.
Яка ситуація у росіян на фронті?
Росіяни продовжують намагатись захопити повністю Донеччину. Водночас українські захисники стримують ворога – його незначне тактичне просування швидко зупиняється силами оборони.
На Добропільському напрямку сотні росіян перебувають у трьох котлах. Українська армія успішно звільняє населені пункти та попри це через розмиту та хаотичну лінію фронту, українські сили все ще в небезпеці.
За словами Володимира Зеленського Росія втратила близько 13 тисяч своїх солдатів на Добропіллі. Через невдачі росіяни змушені були відступити.