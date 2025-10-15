2 миллиона резервистов против Украины: Путин нашел способ увеличить свою армию, –The Telegraph
- Путин планирует привлечь до двух миллионов резервистов для войны в Украине путем внесения изменений в законодательство, чтобы избежать открытой мобилизации.
- Российская армия несет значительные потери на фронте, а украинские силы успешно противостоят врагу, освобождая населенные пункты.
Россия стремится обновить и увеличить свою 700-тысячную армию. Для этого Путин готовит новые правки в закон, которые, вероятно, поддержит парламент.
Согласно правкам к закону, Кремль сможет призывать резервистов даже в "мирное" время и без объявления войны, под прикрытием так называемой "спецоперации". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Смотрите также Кремль готовит новую волну "скрытой мобилизации": на фронт будут бросать резервистов
Что известно о планах Кремля?
Кремль планирует привлечь до двух миллионов военных резервистов на войну в Украине после внесения изменений в законодательство.
Правки фактически открывают для Путина доступ к резерву с человеческими ресурсами. И это именно в то время, когда он ищет возможность пополнить свою армию после огромных потерь на фронте.
Новая "лазейка" даст Кремлю шанс избежать открытого объявления мобилизации, ведь предыдущая в 2022 году вызвала у россиян панику и побудила мужчин массово бежать из страны.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, два миллиона резервистов – это "профессионалы в своей области", которые сейчас находятся в запасе. А новые поправки позволят властям официально отправлять их воевать за границу, в частности против Украины.
Председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов предположил, что Путин может использовать резервный человеческий ресурс в северо-восточных областях Украины – в Сумской и Харьковской областях, где россияне пытаются пройти вперед.
Какая ситуация у россиян на фронте?
Россияне продолжают пытаться захватить полностью Донецкую область. В то же время украинские защитники сдерживают врага – его незначительное тактическое продвижение быстро останавливается силами обороны.
На Добропольском направлении сотни россиян находятся в трех котлах. Украинская армия успешно освобождает населенные пункты и несмотря на это из-за размытой и хаотичной линии фронта, украинские силы все еще в опасности.
По словам Владимира Зеленского Россия потеряла около 13 тысяч своих солдат на Доброполье. Из-за неудач россияне вынуждены были отступить.