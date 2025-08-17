Один з користувачів соцмережі Дональда Трампа опублікував допис із гучною заявою, щодо України. Президент США додав його собі на сторінку.

Про це повідомляє 24 Канал

Що написали американці про Україну?

Дональд Трамп репостнув у соціальній мережі допис, у якому йшлося, що Україна має бути готова втратити частину своїх територій на користь Росії.

Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше чим довше триватиме війна, вона втрачатиме ще більше земель,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів вже робив гучні публікації. Так він заявив про "великий прогрес" у переговорах з Росією. Проте не навів деталей і порадив слідкувати за оновленнями.

Схожі заяви заполонили мережу після перемовин американського та російського лідерів на Алясці 15 серпня. Після саміту Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. За даними західних ЗМІ, президент США повідомив українському лідеру, що став на бік Путіна у питанні перемир'я.

Як відомо, російський диктатор пропонує припинення вогню та обіцяє більше не нападати в обмін на увесь Донбас. Згодом Зеленський відмовився здати цю територію України.