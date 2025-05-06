Шольц і далі виконуватиме обов’язки канцлера до обрання наступника, – Spiegel

Олаф Шольц мусить виконувати обов'язки канцлера Німеччини до обрання наступника, попри те, що його вже урочисто провели з посади, оскільки Фрідріх Мерц не пройшов голосування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel. Міністри федерального уряду також залишаться на своїх посадах як виконувачі обов'язків.

Дивіться також Провал голосування за Мерца: чи стане він канцлером і що говорив про Україну та війну

Що про це відомо

Олаф Шольц незаплановано продовжить свої повноваження канцлера, після того, як нижня палата парламенту Німеччини провалила голосування за обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером.

Spiegel, посилаючись на статтю 69 Основного закону Німеччини, пише, що канцлер, у цьому випадку Шольц, продовжує виконувати свої офіційні обов'язки "до призначення його наступника". Зазначається, що Шольц зобов'язаний це робити.

Нагадаємо, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц зазнав невдачі у першому турі виборів канцлера до Бундестагу. Під час таємного голосування він отримав 310 з 621 поданого голосу, що на 6 менше за необхідну більшість у 316.

Taz.de припускає, що наступним днем, який можуть обрати для другого туру, є середа, 7 травня, якщо всі погодяться. Також розглядають п'ятницю, 9 травня, як альтернативний варіант, але того дня відбудеться партійна конференція Лівої партії.