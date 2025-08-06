Посли країн "Групи семи" привітали призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки України. Вони зазначили, що це важливий крок для покращення бізнес-клімату.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на послів держав "Групи семи" в X.

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Як посли G7 відреагували на призначення Цивінського?

Посли країн G7 у середу, 6 серпня, привітали Олександра Цивінського з призначенням на посаду директора Бюро економічної безпеки України.

Це важливий крок з боку Кабінету міністрів України на підтримку прозорого та підзвітного керівництва, що зміцнює інституцію та сприяє покращенню бізнес-клімату в Україні,

– наголошується у заяві послів.

Нагадаємо, вранці 6 серпня прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що уряд призначив Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки України. Це відбулося після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа.

Свириденко зазначила, що очікує від нового очільника БЕБ оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри з українськими підприємцями.