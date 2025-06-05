Вигукнув, що російськомовних більше: у Латвії депутата Сейму вигнали із зали засідань

Депутат латвійського парламенту Олексій Росліков вигукнув фразу на підтримку російської мови та показав жест "по лікоть". Після цього його виключили із зали засідань.

Варто зазначити, що Рослікову також загрожує суворіше покарання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LSM.

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Як Росліков поводився у залі засідань парламенту

За даними видання, Олексій Росліков належить до центристської євроскептичної партії "За стабільність!". Він вийшов на трибуну, коли Сейм розглядав проєкт "Декларації про злочинну русифікацію Латвії радянським окупаційним режимом і запобігання її мовним наслідкам".

Росліков виступив проти включення цього питання до порядку денного, а наприкінці свого виступу вигукнув російською: "Нас більше, російська мова – наша мова". Потім він показав жест "по лікоть", що подібний до "середнього пальця" та означає грубу відмову.

Депутати, які були присутні в залі, відповіли на це обуренням, а віцеспікерка Занда Калніня-Лукашевіца запропонувала виключити Рослікова за неетичну поведінку та використання російської мови в будівлі Сейму на час засідання. За це проголосували 63 зі 100 депутатів. Після цього Росліков покинув залу.

Проте в коментарі журналістам депутат заявив, що ні про що не шкодує. Він також стверджує, що не мав на увазі, що російськомовні становлять більшість у Латвії, а нібито казав про тих, хто не погоджується з поглядами парламенту.

Спікерка Сейму Дайґа Мієріня додала, що Комісія з етики може суворіше покарати Рослікова та заборонити його участь у шістьох засіданнях парламенту.

Варто зауважити, що тиждень тому Сейм підтримав зміни до регламенту, які передбачають, що спілкування в приміщенні парламенту дозволено лише латиською мовою.

До слова, раніше у Латвії чоловіка засудили до шести років ув'язнення за участь у війні проти України на боці російської армії. Він служив у підрозділі ЗС Росії, будував укріплення та воював на Донеччині.