Стоит отметить, что Росликову также грозит более суровое наказание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LSM.

Новости к теме Депутат из Закарпатья поддерживал Путина и агрессию против Украины и хотел уехать в Россию

Как Росликов вел себя в зале заседаний парламента

По данным издания, Алексей Росликов принадлежит к центристской евроскептической партии "За стабильность!". Он вышел на трибуну, когда Сейм рассматривал проект "Декларации о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом и предотвращения ее языковых последствий".

Росликов выступил против включения этого вопроса в повестку дня, а в конце своего выступления воскликнул на русском: "Нас больше, русский язык – наш язык". Затем он показал жест "по локоть", что подобен "среднему пальцу" и означает грубый отказ.

Депутаты, которые присутствовали в зале, ответили на это возмущением, а вице-спикерка Занда Калниня-Лукашевица предложила исключить Росликова за неэтичное поведение и использование русского языка в здании Сейма на время заседания. За это проголосовали 63 из 100 депутатов. После этого Росликов покинул зал.

Однако в комментарии журналистам депутат заявил, что ни о чем не жалеет. Он также утверждает, что не имел в виду, что русскоязычные составляют большинство в Латвии, а якобы говорил о тех, кто не согласен со взглядами парламента.

Спикер Сейма Дайга Миериня добавила, что Комиссия по этике может строже наказать Росликова и запретить его участие в шести заседаниях парламента.

Стоит заметить, что неделю назад Сейм поддержал изменения в регламент, которые предусматривают, что общение в помещении парламента разрешено только на латышском языке.

К слову, ранее в Латвии мужчину приговорили к шести годам заключения за участие в войне против Украины на стороне российской армии. Он служил в подразделении ВС России, строил укрепления и воевал в Донецкой области.