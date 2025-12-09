У пригоді стала кішка: журналісти визначили ім'я російської шпигунки, яка роками жила в Італії

Російська шпигунка Ольга Колобова роками жила в Італії під особистістю перуанської ювелірки, на ім’я Марія Адела Куфелд Рівера. Розслідувачі встановили, що жінка спілкувалася із людьми, які є близькими до НАТО.

За словами Грозєва, Колобова, яку в середовищі розслідувачів прозвали котячою пані, прожила в Італії понад 10 років. Вона була "законсервованою" агенткою і мала кілька романтичних стосунків із людьми, близькими до кварталу НАТО в Неаполі, а також дружила з дружинами генералів.

Журналіст розповів, як кішка допомогла виявити російську шпигунку: відео Грозєва

Довести те, що жінка є шпигункою, було не важко, адже вона мала особливий номер паспорта, який мають й інші російські шпигуни. Однак невдовзі Колобова зникла з Італії, повернувшись до Росії.

Виявити її справжню особистість допомогла кішка Луїза – про любов жінки до неї розслідувачі дізналися від її італійських друзів.

Тож я подумав, що якщо є одна річ, яку б ця жінка забрала із собою зі свого фейкового життя у своє справжнє життя, була б її кішка Луїза,

– розповідає Грозєв.

Оскільки для виїзду за кордон тварина повинна була мати мікрочип з унікальним номером, журналісти порівняли номер Луїзи з тими, які мали коти, яких ввозили до Росії.

З’ясувалося, що у країні-агресорці тварина з таким номером зареєстрована у ветеринарній клініці. Завдяки цьому вийшли й на її власницю – Ольгу Колобову, яка поширила у своїх соцмережах фото з кішкою Луїзою.

Що відомо про Ольгу Колобову?