Пригодилась кошка: журналисты определили имя российской шпионки, которая годами жила в Италии

Российская шпионка Ольга Колобова годами жила в Италии под личностью перуанской ювелирки, по имени Мария Адела Куфелд Ривера. Расследователи установили, что женщина общалась с людьми, которые являются близкими к НАТО.

По словам Грозева, Колобова, которую в среде расследователей прозвали кошачьей дамой, прожила в Италии более 10 лет. Она была "законсервированной" агенткой и имела несколько романтических отношений с людьми, близкими к кварталу НАТО в Неаполе, а также дружила с женами генералов.

Журналист рассказал, как кошка помогла выявить российскую шпионку: видео Грозева

Доказать то, что женщина является шпионкой, было не трудно, ведь она имела особый номер паспорта, который имеют и другие российские шпионы. Однако вскоре Колобова исчезла из Италии, вернувшись в Россию.

Выявить ее настоящую личность помогла кошка Луиза – о любви женщины к ней расследователи узнали от ее итальянских друзей.

Поэтому я подумал, что если есть одна вещь, которую бы эта женщина забрала с собой из своей фейковой жизни в свою настоящую жизнь, была бы ее кошка Луиза,

– рассказывает Грозева.

Поскольку для выезда за границу животное должно было иметь микрочип с уникальным номером, журналисты сравнили номер Луизы с теми, которые имели коты, которых ввозили в Россию.

Выяснилось, что в стране-агрессоре животное с таким номером зарегистрировано в ветеринарной клинике. Благодаря этому вышли и на ее владелицу – Ольгу Колобову, которая распространила в своих соцсетях фото с кошкой Луизой.

Что известно об Ольге Колобовой?