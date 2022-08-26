Раскрыть россиянку удалось благодаря расследованию Bellingcat, Der Spiegel, The Insider и La Repubblica. Журналисты работали над ним 10 месяцев, чтобы наконец установить настоящее лицо загадочной Марии Аделы.
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Все данные журналисты получили из:
- открытых источников,
- общедоступных архивов,
- данных FOIA из Перу,
- утечки российских баз данных,
- интервью с людьми, которые, ничего не подозревая, подружились с русским шпионом.
Создание легенды Марии Аделы
Как пишут журналисты-расследователи Bellingcat, 8 августа 2005 года отдел регистрации актов гражданского состояния в Лиме, Перу получил заявку на регистрацию нового гражданина. Будущая гражданка заявила, что ее зовут Мария Адела Куфельдт Ривера, а ее адвокаты представили свидетельство о рождении из реестра актов гражданского состояния приморского города Кальяо.
Согласно письму из Перуанского реестра гражданских лиц, которое проверил Bellingcat, гражданский служащий, занимавшийся делом, приостановил рассмотрение заявки. Он запросил дополнительные доказательства фактического рождения Марии Аделы. И тогда ее адвокаты предоставили дополнительный документ: свидетельство о крещении из прихода Кристо Либерадор в Кальяо.
Согласно церковному документу, младенец Мария Адела родилась 1 сентября 1978 года, а крестили ее через две недели, 14 сентября 1978 года. Однако священник сразу же сказал, что документ фейковый, потому что сама церковь была основана в 1987 году. То есть спустя девять лет после того, как состоялось предполагаемое крещение Марии Аделы.
Однако российские спецслужбы это не остановило и они продолжили создавать легенду Марии Аделы. Согласно ей:
- Она была любимым ребенком отца-немца и матери-перуанки, и родилась в Кальяо, Перу. Ее мать-одиночка путешествовала с маленькой Марией Аделой в советский союз в 1980 году, чтобы посетить Олимпийские игры в москве.
- Однако ее мать получила экстренное сообщение из Перу, требовавшее от нее срочно вернуться домой – и оставила маленькую Марию Аделу на попечение советской семьи. Ее мать так и не вернулась, а Мария Адела выросла в россии, имея сложные отношения как с приемной матерью, так и с отцом, который, как она рассказывала людям, жестоко обращался с ней в детстве.
- В октябре 2011 года она переехала в Париж. Вскоре она зарегистрировала собственную торговую марку ювелирных изделий во Франции под брендом Serein.
- Впоследствии она вышла замуж за мужчину, друзья которого называют этот брак фиктивным. Через несколько лет он умер, а она, даже не посетив его похорон, осталась вдовой.
Шпионка со своим мужем / Фото Bellingcat
Вероятно, это был начальный этап долгосрочного плана ГРУ по использованию своего нелегального шпиона как самодостаточной бизнес-леди и светской львицы. Таким образом, она имела прикрытие на последующие годы, когда пыталась получить доступ к высшим эшелонам Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Неаполе, Италия,
– отметили расследователи.
Как россиянка попала в круги НАТО
Именно в Неаполе начался пик карьеры Марии Аделы как российской шпионки-нелегала. В последующие три года она стала неотъемлемой частью местной социальной сцены. Она открыла бутик ювелирных изделий и предметов роскоши и стала секретарем благотворительной организации, в которой также принимали участие члены командного центра НАТО в Неаполе.
Хотя Мария Адела, несомненно, имела прямой личный доступ ко многим офицерам НАТО и ВМС США в Неаполе, неясно, имела ли она когда-либо физический доступ к базе НАТО.
россиянка стала секретарем благотворительной организации / Фото Bellingcat
Кем на самом деле является Мария Адела
В 2018 году фиктивная Мария Адела прилетела в Москву. Однако в этот раз она путешествовала по новому, третьему российскому паспорту. В этом паспорте, как и в предыдущих двух, находился номер из партий, присвоенных ГРУ.
В конце 2021 года Bellingcat и его партнеры по расследованию установили очевидную в то время принадлежность Марии Аделы к ГРУ. Это догадки подтверждали следующие факты:
- лицо с таким именем и датой рождения не существовало ни в одной российской (текущей) базе данных,
- ей выдали по крайней мере 3 паспорта – 1 внутренний и 2 зарубежных – из серии, которой пользовались многие другие известные офицеры ГРУ,
- Ее скрытое лицо было лицом смешанного происхождения, рожденным в Южной Америке – что было любимой предысторией как для службы внешней разведки россии, так и для нелегалов ГРУ.
С помощью соцсети "Одноклассники" журналисты установили, что Мария Адела – Ольга Колобова. Фотографии ее соцсетей совпадают с теми, которые использовала Мария Адела.
Фото из соцсетей совпадают / Фото Bellingcat
Миссия успешна или провалена
Расследователи отметили, что почти десятилетняя служба Ольги Колобовой необычна по сравнению с другими известными случаями российских шпионов по нескольким причинам. Одним из них самовольное прекращение ее места дислокации.
Это оставляет открытым вопрос, восприняло ли ГРУ ее пребывание в Европе как успех или провал. Во время своего развертывания Колобова много путешествовала под видом посещения выставок и друзей по Европе, Бахрейну и, возможно, Таиланда. Эта способность сама по себе могла быть полезной для ГРУ,
– констатировали в Bellingcat.
Вместе с тем, нет никаких доказательств того, что западные контрразведывательные службы или собственная служба внутренней безопасности НАТО знали о присутствии российского военного шпиона.
The Insider и Der Spiegel обратились к Ольге Колобовой за ее комментариями в телеграме и по электронной почте, но она не ответила. Der Spiegel также обратился за комментариями к представителю НАТО. На момент печати офис НАТО не ответил.
Заметим, что сам Христо Грозев назвал расследование одним из самых сложных и сюрреалистических с которыми ему когда-либо приходилось работать.
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