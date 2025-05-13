Суд в Лондоне вынес приговор шести гражданам Болгарии, которых обвинили в шпионаже в пользу России. По словам суда, все фигуранты дела представляли угрозу национальной безопасности Великобритании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Кем были шпионы

Следствие установило, что шпионская сеть действовала между 2020 и 2023 годами. Группа осуществляла слежку за журналистами и российскими диссидентами, а также пыталась получить мобильные номера украинских военных, используя шпионское оборудование.

Самое большое наказание получил лидер группы, 47-летний Орлин Русев – 10 лет и 8 месяцев. Его заместитель, Бисер Джамбазов, получил 10 лет и 2 месяца. Еще две женщины: Екатерина Иванова – к 9 годам и 8 месяцам, Ваня Габерова – к 6 годам и 8 месяцам. Другие двое участников группы –Тихомир Иванчев и Иван Стоянов – получили 8 лет и 5 лет и 3 недели соответственно.

Все осужденные будут отбывать не менее половины срока перед возможностью досрочного освобождения, после чего будут депортированы в Болгарию.

По данным суда, мотивом деятельности шпионов были деньги – обсуждались выплаты до 1 миллиона евро. Судья Хиллиард отметил, что действия обвиняемых имели значительную ценность для России, а также поблагодарил британские спецслужбы за "чрезвычайно тщательную и решительную" работу.

Что говорит полиция

Руководитель антитеррористического подразделения лондонской полиции, командующий Доминик Мерфи, отметил после оглашения приговора, что убедительность собранных доказательств заставила главарей группы признать свою вину.

Этот случай – яркий пример растущего количества дел, связанных с угрозами со стороны государств в Великобритании. Он также показывает новое явление – когда шпионаж "аутсорсят" другим лицам от имени государств,

– резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы завербовали бывшего фельдшера "скорой". Он передавал координаты для атак на один из портовых городов Одесской области и пытался установить расположение украинских средств ПВО.