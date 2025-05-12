Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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В Одесской области вынесли приговор предателю

В СБУ сообщили, что осужденным оказался 40-летний бывший фельдшер местной станции экстренной медпомощи, которого россияне дистанционно завербовали в апреле 2024 года.

Тогда он еще работал на "скорой" и попал в поле зрения вражеских спецслужб из-за антиукраинских комментариев в телеграм-каналах.

Злоумышленник передавал россиянам координаты для воздушных ударов по одному из портовых городов Одесской области. Среди основных целей врага были пункты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Для сбора информации он использовал свои служебные выезды на вызовы, маскируя шпионаж под работу фельдшера.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его разведактивность и задержали летом 2024 года. Также в процессе расследования установлено, что дополнительно он пытался выявить боевые позиции украинской ПВО, которую враг надеялся "обойти" во время авиаударов,

– сообщили в СБУ.

Во время обыска правоохранители изъяли у предателя телефон с доказательствами работы на россиян.

Суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.