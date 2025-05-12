Для этого они сделали фейковое заявление в полицию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Агенты России планировали взорвать полицейских на Ровенщине

Как стало известно, преступники сымитировали сообщение на линию 102 об обнаруженном теле с признаками насильственной смерти в заброшенном здании неподалеку Ровно. По прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал.

Сотрудники СБУ и Нацполиции "по горячим следам" задержали исполнителей теракта. Ими оказались двое 18-летних жителей Ровно, которые выполняли заказ российской спецслужбы.

СБУ задержала агентов России, пытавшихся взорвать наряд полиции на Ровенщине

Молодые люди изготовили два самодельных взрывных устройства, снаряженных боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва. Координаты тайника с составляющими СВП им прислал куратор через мессенджер.

Чтобы контролировать ситуацию на месте теракта, юноши установили датчики движения и камеры с возможностью удаленного доступа. После монтажа взрывчатки они вернулись домой, ожидая оплату в криптовалюте. Однако вместо денег получили обыски и арест, их нашли по месту жительства.

Во время следственных действий на месте атаки было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое по техническим причинам не сработало.

Обоим задержанным объявлено подозрение – теракт. Они находятся под стражей и потенциально получат до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех привлекаемых к теракту лиц.

"Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ровенской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством областной прокуратуры", – добавили в СБУ.