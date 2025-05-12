Для цього вони зробили фейковий здвінок у поліцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Агенти Росії планували підірвати поліцейських на Рівненщині

Як стало відомо, злочинці зімітували повідомлення на лінію 102 про виявлене тіло з ознаками насильницької смерті в покинутій будівлі неподалік Рівного. Після прибуття поліцейських на місце виклику стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців ніхто не постраждав.

Співробітники СБУ та Нацполіції "по гарячих слідах" затримали виконавців теракту. Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби.

СБУ затримала агентів Росії, що намагалися підірвати наряд поліції на Рівненщині

Молодики виготовили два саморобних вибухових пристрої, споряджених бойовими гранатами, гайками та телефонами для дистанційного підриву. Координати тайника зі складовими СВП їм надіслав куратор через месенджер.

Щоб контролювати ситуацію на місці теракту, юнаки встановили датчики руху і камери з можливістю віддаленого доступу. Після монтажу вибухівки вони повернулися додому, чекаючи на оплату в криптовалюті. Однак замість грошей отримали обшуки й арешт, їх знайшли за місцем проживання.

Під час слідчих дій на місці атаки було виявлено ще один вибуховий пристрій, який з технічних причин не спрацював.

Обом затриманим оголошено підозру – теракт. Вони перебувають під вартою й потенційно отримають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство триває, аби притягти до відповідальності усіх залучих до теракту осіб.

"Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Рівненській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури", – додали в СБУ.