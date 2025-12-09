Її справжнє ім’я визначили завдяки кішці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на болгарського журналіста і розслідувача Bellingcat Христо Грозєва.
Як кішка допомогла викрити російську шпигунку?
За словами Грозєва, Колобова, яку в середовищі розслідувачів прозвали котячою пані, прожила в Італії понад 10 років. Вона була "законсервованою" агенткою і мала кілька романтичних стосунків із людьми, близькими до кварталу НАТО в Неаполі, а також дружила з дружинами генералів.
Журналіст розповів, як кішка допомогла виявити російську шпигунку: відео Грозєва
Довести те, що жінка є шпигункою, було не важко, адже вона мала особливий номер паспорта, який мають й інші російські шпигуни. Однак невдовзі Колобова зникла з Італії, повернувшись до Росії.
Виявити її справжню особистість допомогла кішка Луїза – про любов жінки до неї розслідувачі дізналися від її італійських друзів.
Тож я подумав, що якщо є одна річ, яку б ця жінка забрала із собою зі свого фейкового життя у своє справжнє життя, була б її кішка Луїза,
– розповідає Грозєв.
Оскільки для виїзду за кордон тварина повинна була мати мікрочип з унікальним номером, журналісти порівняли номер Луїзи з тими, які мали коти, яких ввозили до Росії.
З’ясувалося, що у країні-агресорці тварина з таким номером зареєстрована у ветеринарній клініці. Завдяки цьому вийшли й на її власницю – Ольгу Колобову, яка поширила у своїх соцмережах фото з кішкою Луїзою.
Що відомо про Ольгу Колобову?
Ольгу Колобову викрили ще у 2022 році завдяки розслідуванню Bellingcat, Der Spiegel, The Insider і La Repubblica.
Як пишуть журналісти-розслідувачі Bellingcat, 8 серпня 2005 року відділ реєстрації актів цивільного стану у Лімі, Перу, отримав заявку на реєстрацію нового громадянина.
Майбутня громадянка заявила, що її звуть Марія Адела Куфельдт Рівера, а її адвокати представили свідоцтво про народження з реєстру актів цивільного стану приморського міста Кальяо. З цим виникли деякі труднощі, але російські спецслужби продовжили просувати свою шпигунку.
Саме в Неаполі припав пік кар'єри Марії Адели як російської шпигунки-нелегала. Протягом наступних трьох років вона стала невіддільною частиною місцевої соціальної сцени. Жінка відкрила бутик ювелірних виробів і предметів розкоші, і зрештою стала секретарем благодійної організації, в якій також брали участь члени командного центру НАТО в Неаполі.
Розслідувачі зазначили, що майже десятирічна служба Ольги Колобової є незвичайною порівняно з іншими відомими випадками російських шпигунів з кількох причин. Однією із них є самовільне припинення її місця дислокації.