Ее настоящее имя определили благодаря кошке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на болгарского журналиста и расследователя Bellingcat Христо Грозева.
Новости к теме Британия разоблачила группу болгарских шпионов: сливали данные украинских военных в Россию
Как кошка помогла разоблачить российскую шпионку?
По словам Грозева, Колобова, которую в среде расследователей прозвали кошачьей дамой, прожила в Италии более 10 лет. Она была "законсервированной" агенткой и имела несколько романтических отношений с людьми, близкими к кварталу НАТО в Неаполе, а также дружила с женами генералов.
Журналист рассказал, как кошка помогла выявить российскую шпионку: видео Грозева
Доказать то, что женщина является шпионкой, было не трудно, ведь она имела особый номер паспорта, который имеют и другие российские шпионы. Однако вскоре Колобова исчезла из Италии, вернувшись в Россию.
Выявить ее настоящую личность помогла кошка Луиза – о любви женщины к ней расследователи узнали от ее итальянских друзей.
Поэтому я подумал, что если есть одна вещь, которую бы эта женщина забрала с собой из своей фейковой жизни в свою настоящую жизнь, была бы ее кошка Луиза,
– рассказывает Грозева.
Поскольку для выезда за границу животное должно было иметь микрочип с уникальным номером, журналисты сравнили номер Луизы с теми, которые имели коты, которых ввозили в Россию.
Выяснилось, что в стране-агрессоре животное с таким номером зарегистрировано в ветеринарной клинике. Благодаря этому вышли и на ее владелицу – Ольгу Колобову, которая распространила в своих соцсетях фото с кошкой Луизой.
Что известно об Ольге Колобовой?
Ольгу Колобову разоблачили еще в 2022 году благодаря расследованию Bellingcat, Der Spiegel, The Insider и La Repubblica.
Как пишут журналисты-расследователи Bellingcat, 8 августа 2005 года отдел регистрации актов гражданского состояния в Лиме, Перу, получил заявку на регистрацию нового гражданина.
Будущая гражданка заявила, что ее зовут Мария Адела Куфельдт Ривера, а ее адвокаты представили свидетельство о рождении из реестра актов гражданского состояния приморского города Кальяо. С этим возникли некоторые трудности, но российские спецслужбы продолжили продвигать свою шпионку.
Именно в Неаполе пришелся пик карьеры Марии Адели как российской шпионки-нелегала. В течение следующих трех лет она стала неотъемлемой частью местной социальной сцены. Женщина открыла бутик ювелирных изделий и предметов роскоши, и в конце концов стала секретарем благотворительной организации, в которой также участвовали члены командного центра НАТО в Неаполе.
Расследователи отметили, что почти десятилетняя служба Ольги Колобовой является необычной по сравнению с другими известными случаями российских шпионов по нескольким причинам. Одной из них является самовольное прекращение ее места дислокации.