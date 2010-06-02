Перл-Гарбор чи Цусіма 2․0: як Україна переписує правила війни і що про це пишуть на Заході

1 червня Україна завдала історичного безпрецедентного удару дронами по чотирьох стратегічних авіабазах Росії: "Бєлая", "Іваново", "Дягілєво" та "Оленья". Кадри з моменту атаки показали чорні клуби диму над ангарами, де стояли стратегічні бомбардувальники, які регулярно гатили ракетами по мирних українських містах.

Понад 40 літаків, включно з високопріоритетними Ту-95 і Ту-22М3, були знищені або пошкоджені в результаті цієї операції.

24 Канал зібрав реакцію західних медіа на успішну атаку України по російських аеродромах, щоб оцінити вплив операції "Павутина" на подальшу підтримку України у світі, зміни в методах ведення війни та мирні перемовини з росіянами.

Російські літаки потрапили в українську "Павутину"

The Wall Street Journal нагадує, що на підготовку операції "Павутини" пішло півтора року. Дрібні безпілотники були зібрані в Україні й таємно доправлені до Росії. Маскували нашпиговані вибухівкою дрони під звичайні побутові предмети в дерев'яних контейнерах, які розміщували на вантажівках для безперешкодного переміщення територією Росії.

У призначений час контейнери дистанційно відкрили, і рій дронів вирушив до своїх цілей. Командування операцією велося з кількох пунктів, а заради збереження ефекту несподіванки було вирішено не інформувати партнерів зі Сполучених Штатів про точний час удару.



У своєму вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна захищатиметься "всіма доступними методами".

Вже сьогодні Зеленський знову наголосив на успіхові операції "Павутина" на зустрічі з міжнародними партнерами під час саміту "Бухарестської дев'ятки".

Німецьке видання Spiegel наводить детальніший аналіз технічного аспекту операції. Спочатку дрони доправляли в Росію через третю країну, а контейнери перефарбовували таким чином, щоб не викликати підозр серед російських прикордонників. Автори статті підкреслюють, що президент України особисто контролював всі етапи підготовки "Павутини".

Ми розуміли, що можемо вдарити лише раз, тож це має бути видовищно та ефективно,

– зазначив Spiegel, один із обізнаних з операцією офіцерів.

Таким чином Україна хотіла показати, що жодна точка російської території не є недосяжною. У Spiegel також наголошують, що втрата літаків у Сибіру істотно підірвала ядерний потенціал Росії, оскільки бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які базувалися саме на тих аеродромах, зокрема, можуть використовуватися для доставки ядерних зарядів.

Літаки є невіддільним компонентом того, що росіяни називаються "ядерною тріадою", тобто здатністю доставляти ядерні боєголовки одночасно з повітря, моря та суходолу. Зрештою, схоже, що один із компонентів цієї "тріади" Україні вдалося якщо не повністю зруйнувати, то вже точно зменшити його ефективність.

Україна цією операцією також може суттєво полегшити життя цивільного населення, адже деякі з уражених моделей літаків використовувалися для ударів по українських містах. Фото, опубліковані BILD, демонструють чорні хмари диму над ангарами "Оленьї" незабаром після удару, що свідчить про знищення стратегічних бомбардувальників, які регулярно завдавали ударів по українській території.



Один з дронів демонструє задимлені російські літаки під час атаки на авіабазу "Оленья"

Недолугі виправдання росіян на противагу фактам

За повідомленням The New York Times, внаслідок атаки було знищено або пошкоджено понад сорок літаків, включно з Ту-95 і Ту-22М3, що відіграють ключову роль у російській стратегічній авіації. Російське міноборони підтвердило факт обстрілу кількох аеродромів, але заявило, що більшість атак було відбито силами ППО.

Втім, як би там не виправдовувалися росіяни, свіжі супутникові знімки демонструють успіх операції та чергову спробу офіційних осіб Росії приховати інформацію про втрати надважливих літаків від широкої аудиторії.

При чому не зрозуміло, вони зберігають цю таємницю від російських громадян чи все-таки від західних спостерігачів, які вчергове були шоковані глибокими прогалинами у російській системі безпеки, зокрема розвідці, яка мала б передбачити таку масштабну операцію з боку України.





Менш ніж за добу після атаки Росія визнала факт удару, але запевнила, що "значні пошкодження зазнали лише кілька літаків" на авіабазах у Мурманській та Іркутській областях, пише видання Bloomberg. Натомість самі росіяни, афільовані зі спецслужбами, як от проєкт Rybar, вже повідомили про щонайменше 13 пошкоджених бомбардувальників на двох із чотирьох уражених аеродромів. Аналітики Bloomberg зазначають, що до атаки Росія мала приблизно 54 літаків Ту-22М3 і 58 одиниць Ту-95, але через санкції швидко відновити їх буде фактично неможливо.

Знищення цих літаків значно знижує здатність Росії проводити комбіновані авіаудари – краще вбивати "лучників", аніж намагатися ловити "стріли" в повітрі,

– зазначає Bloomberg.

Україна переписує правила війни, Заходу треба зробити висновки

У неділю "Україна знову переписала правила війни", пише The Washington Post. Наприкінці весни безпілотники несподівано пробилися до п'яти віддалених аеродромів у Росії, далеко поза межами фронту, і знищили близько третини бомбардувальної авіагрупи противника. Ці літаки десятиліттями вважалися головним інструментом Кремля для завдання жорстоких ударів по українській території.

Тепер же вони опинилися в зоні ураження, як до цього дальні радари на літаках А-50, які фіксують небезпеку з повітря.

7 грудня 1941 року японці здійснили несподіваний рейд на Перл-Гарбор, зруйнувавши десятки літаків і кораблів ВМС США, – і це перевернуло уявлення про морську війну. Слідом за ними минулої неділі українці вдарили в саме серце російської стратегічної авіації,

– зазначає автор статті Макс Бут.

На відміну від того нападу, який став головною причиною для вступу США в Другу світову, нинішня операція "Павутина" — це не початок нової війни, а відповідь на вже розгорнуту агресію: із 2022 року Кремль щодня бомбардує міста й села України. Проте ефект від атаки схожий: і там, і тут наймогутніші на той момент озброєння опинилися несподівано беззахисними.



"Склад" українських БпЛА напередодні атаки знаходився безпосередньо на території Росії

У процесі атаки Україна де-факто продемонструвала: дешевий безпілотник тепер може стати ефективнішою зброєю, ніж мільярдні літаки. На виготовлення ударного рою з кількох сотень дронів пішли лише тисячі доларів, хоча завдані збитки російські військові оцінюють у кількасот мільйонів, а за українськими даними – у кілька мільярдів.

Військові блогери в Росії вже порівнюють удар із Перл-Гарбором, але справді влучніше згадати "Битву при Цусімі" 1905 року, коли недооцінка противника в обличчі Японії, коштувала Росії майже всього дієвого флоту.

Зараз кожен очільник армії мусить замислитися над тим, як "електричні паркани" та розвідка можуть захистити військові об'єкти, якщо ворожа техніка може непомітно опинитися просто у вас під носом.



Якщо Україна змогла доставити квадрокоптери на тисячі кілометрів глибоко в Росію, то чому б Китаю не зробити те саме над американською базою? Або Пакистану – над індійським аеродромом? Тепер на першому місці стоятимуть протидронові комплекси. Протидія таким безпілотникам в повітрі може зрештою виявитися набагато дорожчою, ніж ціна самих дронів.

Що з переговорами та підтримкою України?

За даними демократичного мовника CNN, напередодні переговорів у Стамбулі Кремль планував масований удар по Києву з використанням понад 450 дронів і ракет, але операція "Павутина" змусила росіян переглянути свої плани. Заяви Москви про те, що вони не відступатимуть від своїх вимог, суперечили спробам Вашингтона активніше підтримати Київ у підготовці до зустрічі.

Трамп усе ще має широкі важелі впливу – від запровадження жорстких нових санкцій, які вже здобули значну підтримку в Сенаті США, до коригування військової допомоги так, щоб значно підвищити для Росії ціну продовження війни. Ці кроки навряд чи змінять ситуацію кардинально, але чітко продемонструють, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України. Водночас Трамп натякає, що найпростіше рішення – "просто піти геть"; мовляв, це не його війна, а війна Байдена, Путіна та Зеленського.

Втім, просто "піти" вже не вийде – принаймні не без наслідків. Адже власні заяви Трампа про необхідність завершити конфлікт укупі з його прямими втручаннями у розмови із лідерами України та Росії зробили його, а разом із ним і США, нерозривно пов'язаними з результатом протистояння,

– робить висновки CNN.

Саме тому кожен крок на полі бою і за столом переговорів у Стамбулі зараз під пильним спостереженням. Попри всі спроби американського президента дистанціюватися від ситуації, війна в Україні вже перетворилася на "війну Трампа", і від її перебігу врешті-решт залежить репутація Сполучених Штатів.



Водночас вже прореспубліканське видання New York Post опублікувало редакторську статтю, де зазначило "Віддаймо належне українцям: вони не лише воюють героїчно… а й воюють з відчуттям стилю". На їхню думку, дронові удари по авіабазах усередині Росії – це справжній інтелектуальний тріумф, адже дрони фактично досягали фінальних цілей місяцями, і навіть величезні можливості внутрішнього моніторингу з боку поліцейської держави Владіміра Путіна не допомогли запобігти удару.

Кремль не міг поскаржитися, що Київ запустив ці атаки напередодні нових мирних переговорів: саме Путін відмовлявся від будь-якого перемир'я, а його сили тим часом діяли на повну потужність,

– підкреслює редакція New York Post.

Видання також позитивно поставилося до того факту, що Білий дім не повідомили про операцію, адже "якби у США були розв'язані язики", Москва могла б дізнатися про плани й перетворити це з російського приниження на невдачу для України".

У New York Post наголошують, що тактичний успіх "Павутини" повинен стати сигналом для Сенату США якнайшвидше ухвалити закон про додаткові санкції — "змусити Путіна боятися за власне існування". Автори вважають, що лише коли вторгнення стане надто болючим для еліт у Кремлі, Росія погодиться на реальні кроки до миру.