Лавров зателефонував Рубіо після українських ударів по аеродромах Росії

У неділю, 1 червня, СБУ провела операцію "Павутина" на території Росії, уразивши 34% стратегічних бомбардувальників. Після цього відбулася телефонна розмова Марко Рубіо та Сєргєя Лаврова.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Держдепартамент США. Відомство опублікувало деталі дзвінка.

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Про що говорили Лавров і Рубіо

За даними американського відомства, телефонна розмова між міністром закордонних справ Росії та державним секретарем США відбулася на прохання Росії. Нагадаємо, це сталося після спецоперації СБУ "Павутина".

Держсекретар Рубіо повторив заклик Президента Трампа до продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення тривалого миру,

– йдеться в повідомленні.

Однак за версією пропагандистських ЗМІ країни-агресорки, політики обмінялися думками щодо "різноманітних ініціатив, які стосуються політичного врегулювання української кризи". Зокрема, йшлося нібито про відновлення прямих переговорів у Стамбулі 2 червня.

Нагадаємо, Лавров і Рубіо нещодавно вже мали телефонну розмову 28 травня. Тоді Росія нібито також інформувала США про підготовку до нового раунду перемовин із Києвом у Туреччині.