Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госдепартамент США. Ведомство опубликовало детали звонка.

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О чем говорили Лавров и Рубио

По данным американского ведомства, телефонный разговор между министром иностранных дел России и государственным секретарем США состоялся по просьбе России. Напомним, это произошло после спецоперации СБУ "Паутина".

Госсекретарь Рубио повторил призыв Президента Трампа к продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения длительного мира,

– говорится в сообщении.

Однако по версии пропагандистских СМИ страны-агрессора, политики обменялись мнениями относительно "различных инициатив, касающихся политического урегулирования украинского кризиса". В частности, речь шла якобы о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле 2 июня.

Напомним, Лавров и Рубио недавно уже имели телефонный разговор 28 мая. Тогда Россия якобы также информировала США о подготовке к новому раунду переговоров с Киевом в Турции.