Речь идет о новом раунде между Москвой и Киевом. Об этом пропагандистским СМИ заявили в МИД страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Что известно о разговоре

Российское ведомство заявило, что Лавров проинформировал Рубио о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых переговоров с Украиной.

На что американский госсекретарь якобы "подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта".

К слову, украинский министр обороны Рустем Умеров отметил, что российская сторона пыталась затянуть процесс формирования "меморандума" с собственным видением шагов по перемирию. Однако Украина готова к безусловному прекращению огня и дипломатической работе, она уже передала свой документ главе российской делегации.

Напомним, Россия анонсировала новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. Со своей стороны Хакан Фидан во время пресс-конференции в очередной раз заявил, что Турция "всегда готова предоставить площадку", а Анкара якобы считает своим долгом для "обеспечения мира на планете".