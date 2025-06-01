На эту спецоперацию отреагировал американский миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в X.

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"Дроны – это будущее войны"

В соцсети X совладелец венчурной компании Sequoia Capital Шон Магуайр прокомментировал удар по российским аэродромам, а к обсуждению присоединился Илон Маск.

"Украина осуществила атаку, которая стала поворотным моментом в истории войн. Сотни беспилотников были предварительно развернуты, а затем поразили более 40 самолетов на расстоянии более 1000 километров внутри России... Критическая инфраструктура больше не в безопасности", – написал Магвайр.

Комментируя это сообщение, Илон Маск назвал беспилотники "будущим войны".

Дроны – это будущее войны. Пилотируемая авиация – нет,

– написал миллиардер.

Напомним, что в целом в операции СБУ было использовано 117 дронов, которыми руководило такое же количество операторов. Таким образом удалось уничтожить 41 самолет.

Сначала СБУ отправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, куда позже спрятали БпЛА.

Домики поместили в грузовики. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели атаковать российские аэродромы.

К слову, американские СМИ пишут, что Украина не уведомляла администрацию Трампа об атаке на Россию и что там вообще не знали о подготовке этой операции.