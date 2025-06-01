Рютте відреагував на українську операцію "Павутина"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував українську операцію "Павутина" зі знищення російської стратегічної авіації, у межах якої атакували військові аеродроми.

Свою думку з цього приводу він висловив у середу, 4 червня, перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЄП.

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Як Рютте прокоментував операцію

Генсек НАТО, коментуючи нещодавню операцію, констатував, що Росія використовувала свої стратегічні літаки для ударів по мирних українських містах.

Не забуваймо, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги,

– заявив він.

Водночас він не коментував детальну операцію України та прогнозувати те, як вона може вплинути на перебіг війни, яку розпочала Росія, оскільки, на його думку, "це не завжди корисно".

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, СБУ провела операцію зі знищення російської стратегічної авіації, українські дрони атакували 4 військові аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

За словами Малюка, йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування. Орієнтовна вартість ураженої авіації сягає понад 7 мільярдів доларів.