Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Politico. Американський сенатор Річард Блументаль захопився точністю та зухвалістю українських дронових атак по військових базах у глибині Росії.

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Удари дронів України не гірші за рейд проти бен Ладена

Він вважає, що ці удари можуть змінити ставлення Вашингтона до підтримки Києва. За словами Блументаля, Україна продемонструвала здатність вражати цілі за тисячі кілометрів, що спростовує наратив про її слабкість на полі бою.

Самою лише майстерністю та зухвалістю ці атаки можна порівняти з рейдом США на Осаму бен Ладена,

– сказав сенатор.

Він також додав, що успішні удари можуть мати серйозні політичні наслідки, зокрема вплинути на позицію адміністрації президента Дональда Трампа та навіть змінити настрій у Конгресі.

Білий дім поки не поспішає підтримувати нові санкції, але імпульс із поля бою може змінити розклади,

– зауважив Блументаль, натякаючи на позицію свого колеги Ліндсі Грема.

Нагадаємо, операція "Павутина" – масштабна спецоперація СБУ, спрямована на знищення російських стратегічних авіабаз. За оцінками експертів, вона стала однією з найуспішніших у сучасній історії воєн.