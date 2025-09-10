Укр Рус
Геополітика Європа Операція завершена: над Польщею збили усі БпЛА – знищенню допомагала авіація НАТО та Нідерландів
10 вересня, 09:04
2

Операція завершена: над Польщею збили усі БпЛА – знищенню допомагала авіація НАТО та Нідерландів

Дарія Черниш

Під час масованої атаки 10 вересня на Україну ціла низка "Шахедів" порушила повітряний простір Польщі. Після кількох годин – операцію зі знищення БпЛА завершено.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Що відомо про операцію зі збиття дронів у Польщі?

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про завершення операції проти російських БпЛА, що вторглися в повітряний простір країни. Допомогу у збитті дронів надали літаки НАТО та Нідерландів.

Продовжуються роботи з пошуку та встановлення можливих місць падіння об'єктів, які порушили повітряний простір Польщі,
– йдеться в заяві військових.

У повідомленні подякували Повітряному командуванню НАТО та Королівським повітряним силам Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку над польським небом.

Російські дрони долетіли в Польщу: що відомо?

  • У ніч проти 10 вересня стало відомо, що російські безпілотники вторглися у повітряний простір Польщі. Для їхнього знищення підняли авіацію країни, а також Альянсу.
  • Тимчасово було закрито три аеропорти. А саме: Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA).
  • Повідомлялось, що аеропорт у Жешуві закритий через "незаплановану військову активність", а закриття діяло щонайменше до 6 ранку.
  • Прем'єр-міністр Дональд Туск поінформував Генерального секретаря НАТО про ситуацію та підтримував постійний контакт із командуванням Альянсу.
  • Також Туск повідомив, що тривала операція у зв'язку з численними порушеннями польського повітряного простору.
  • Через вторгнення російських безпілотників у Польщі скоротили час явки для резервістів Сил територіальної оборони. Їм могли терміново надіслати повістки.