Операція завершена: над Польщею збили усі БпЛА – знищенню допомагала авіація НАТО та Нідерландів
Під час масованої атаки 10 вересня на Україну ціла низка "Шахедів" порушила повітряний простір Польщі. Після кількох годин – операцію зі знищення БпЛА завершено.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі.
Дивіться також У Польщі поліція знайшла перші збиті безпілотники: де саме
Що відомо про операцію зі збиття дронів у Польщі?
Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про завершення операції проти російських БпЛА, що вторглися в повітряний простір країни. Допомогу у збитті дронів надали літаки НАТО та Нідерландів.
Продовжуються роботи з пошуку та встановлення можливих місць падіння об'єктів, які порушили повітряний простір Польщі,
– йдеться в заяві військових.
У повідомленні подякували Повітряному командуванню НАТО та Королівським повітряним силам Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку над польським небом.
Російські дрони долетіли в Польщу: що відомо?
- У ніч проти 10 вересня стало відомо, що російські безпілотники вторглися у повітряний простір Польщі. Для їхнього знищення підняли авіацію країни, а також Альянсу.
- Тимчасово було закрито три аеропорти. А саме: Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA).
- Повідомлялось, що аеропорт у Жешуві закритий через "незаплановану військову активність", а закриття діяло щонайменше до 6 ранку.
- Прем'єр-міністр Дональд Туск поінформував Генерального секретаря НАТО про ситуацію та підтримував постійний контакт із командуванням Альянсу.
- Також Туск повідомив, що тривала операція у зв'язку з численними порушеннями польського повітряного простору.
- Через вторгнення російських безпілотників у Польщі скоротили час явки для резервістів Сил територіальної оборони. Їм могли терміново надіслати повістки.