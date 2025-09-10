Під час масованої атаки 10 вересня на Україну ціла низка "Шахедів" порушила повітряний простір Польщі. Після кількох годин – операцію зі знищення БпЛА завершено.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Дивіться також У Польщі поліція знайшла перші збиті безпілотники: де саме

Що відомо про операцію зі збиття дронів у Польщі?

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про завершення операції проти російських БпЛА, що вторглися в повітряний простір країни. Допомогу у збитті дронів надали літаки НАТО та Нідерландів.

Продовжуються роботи з пошуку та встановлення можливих місць падіння об'єктів, які порушили повітряний простір Польщі,

– йдеться в заяві військових.

У повідомленні подякували Повітряному командуванню НАТО та Королівським повітряним силам Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку над польським небом.

Російські дрони долетіли в Польщу: що відомо?