Орбан порівняв Україну з алкоголіком та виступив проти подальшої допомоги від ЄС
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув заклик президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до подальшої фінансової підтримки України, заявивши, що "військова мафія" розкрадає ці гроші.
- Орбан порівняв фінансову допомогу Україні зі спробою допомогти алкоголіку, заявивши, що Угорщина не підтримуватиме таку політику.
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув заклик президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до подальшої фінансової підтримки України. За його словами, "військова мафія" розкрадає ці гроші у європейців.
Про це пише 24 Канал із посиланням на публікацію Віктора Орбана у соцмережі "X".
Дивіться також Все жорстко контролюється: економіст оцінив, що буде з допомогою Києву на тлі операції "Мідас"
Що Орбан каже про фінансову допомогу Україні?
За словами угорського прем'єра, 17 листопада він отримав лист від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона зазначила, що фінансовий дефіцит України є значним, і попросила держави-члени надіслати більше коштів.
Це вражає. У той час, коли стало очевидно, що "військова мафія" розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президентка Комісії пропонує надіслати ще більше,
– прокоментував Орбан.
Він порівняв допомогу Україні зі спробою допомогти алкоголіку надсилаючи йому ще одного ящика горілки. "Угорщина не втратила здоровий глузд", – каже прем'єр-міністр.
Останні новини про допомогу Україні: що відомо?
До слова, Зеленський разом із Макроном у Парижі 17 листопада підписали оборонну угоду, спрямовану на посилення України.
Угода передбачатиме продаж Україні винищувачів Rafale та зенітних комплексів SAMP/T. Йдеться як про уживану техніку, яку можна поставити найближчим часом, так і нові зразки, які вже надійдуть у довгостроковій перспективі.
Крім того, відомо, що країни Північної Європи та Балтії виділять 500 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України за механізмом PURL.