Орбан порівняв Україну з алкоголіком та виступив проти подальшої допомоги від ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув заклик президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до подальшої фінансової підтримки України. За його словами, "військова мафія" розкрадає ці гроші у європейців.

Про це пише 24 Канал із посиланням на публікацію Віктора Орбана у соцмережі "X".

Дивіться також Все жорстко контролюється: економіст оцінив, що буде з допомогою Києву на тлі операції "Мідас"

Що Орбан каже про фінансову допомогу Україні?

За словами угорського прем'єра, 17 листопада він отримав лист від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона зазначила, що фінансовий дефіцит України є значним, і попросила держави-члени надіслати більше коштів.

Це вражає. У той час, коли стало очевидно, що "військова мафія" розкрадає гроші європейських платників податків, замість того, щоб вимагати реального контролю або призупинити виплати, президентка Комісії пропонує надіслати ще більше,

– прокоментував Орбан.

Він порівняв допомогу Україні зі спробою допомогти алкоголіку надсилаючи йому ще одного ящика горілки. "Угорщина не втратила здоровий глузд", – каже прем'єр-міністр.

Останні новини про допомогу Україні: що відомо?