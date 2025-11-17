Орбан сравнил Украину с алкоголиком и выступил против дальнейшей помощи от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг призыв президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к дальнейшей финансовой поддержке Украины. По его словам, "военная мафия" разворовывает эти деньги у европейцев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию Виктора Орбана в соцсети X.

Что Орбан говорит о финансовой помощи Украине?

По словам венгерского премьера, 17 ноября он получил письмо от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она отметила, что финансовый дефицит Украины является значительным и попросила государства-члены прислать больше средств.

Это поражает. В то время, когда стало очевидно, что "военная мафия" разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Комиссии предлагает прислать еще больше,

– прокомментировал Орбан.

Он сравнил помощь Украине с попыткой помочь алкоголику отправкой ему еще одного ящика водки. "Венгрия не потеряла здравый смысл", – говорит премьер-министр.

