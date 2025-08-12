В Угорщині зняли з дрона маєток родини Орбана вартістю 30 мільйонів євро. Прем'єр-міністр наполягає, що це лише сільськогосподарська ділянка його батька.

Нещодавно незалежний депутат Акош Хадзазі провів мітинг біля резиденції родини Орбана в Гатванпушті. Поліція намагалася перешкодити учасникам, але їм вдалося розглянути особняк з драбин біля воріт. Після цього читач The Telex зняв відео маєтку з дрона, передає 24 Канал.

Яка на вигляд резиденція Орбана?

Раніше це була сучасна ферма, однак тепер конюшні замінені кількаповерховими будинками з ліфтами. На ділянці немає ознак господарської діяльності, зате є басейн і підземна парковка.

На відео також видно зебр, які пасуться поруч з маєтком.

Власність родини Орбана з дрону: дивіться відео

Крім того, Хадзазі дізнався про замовлення енергетичного сертифікату для житлової будівлі на території. Це спростовує офіційну версію про виключно сільськогосподарське використання.

Брехливого прем'єра легше впіймати, ніж кульгавого пса,

– прокоментував свою знахідку депутат.

Маєток Орбана / Фото Telex

