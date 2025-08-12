Имение Орбана за 30 миллионов евро сняли с дрона: политик говорит, что это лишь "ферма" его отца
- Имение семьи Орбана в Венгрии стоимостью 30 млн евро было снято с дрона.
- Премьер Венгрии утверждает, что это только сельскохозяйственный участок его отца.
В Венгрии сняли с дрона имение семьи Орбана стоимостью 30 миллионов евро. Премьер-министр настаивает, что это лишь сельскохозяйственный участок его отца.
Недавно независимый депутат Акош Хадзази провел митинг возле резиденции семьи Орбана в Гатванпушти. Полиция пыталась помешать участникам, но им удалось рассмотреть особняк с лестницы у ворот. После этого читатель The Telex снял видео имения с дрона, передает 24 Канал.
Как выглядит резиденция Орбана?
Раньше это была современная ферма, однако теперь конюшни заменены многоэтажными домами с лифтами. На участке нет признаков хозяйственной деятельности, зато есть бассейн и подземная парковка.
На видео также видно зебр, которые пасутся рядом с имением.
Собственность семьи Орбана с дрона: смотрите видео
Кроме того, Хадзази узнал о заказе энергетического сертификата для жилого здания на территории. Это опровергает официальную версию об исключительно сельскохозяйственном использовании.
Лживого премьера легче поймать, чем хромого пса,
– прокомментировал свою находку депутат.
Имение Орбана / Фото Telex
К слову, Виктор Орбан считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон должны были бы отправиться в Москву или организовать переговоры с Путиным на территории какого-то нейтрального государства.