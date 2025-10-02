Європейці хочуть розпочати війну, – Орбан наляканий самітом у Копенгагені
- Віктор Орбан стверджує, що європейські лідери на саміті в Копенгагені підтримують надання допомоги Україні та її євроінтеграцію.
- Орбан вважає, що ці дії можуть призвести до початку війни в Європі.
Перм'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа висуває провоєнні пропозиції на саміті в Данії. Посадовець зробив такі висновки через те, що країни ЄС хочуть допомагати Україні.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Орбана в Х (Twitter).
Чому Орбан вважає, що Європа хоче розпочати війну?
За словами угорського прем'єра, європейські лідери на зустрічі в Копенгагені вкотре підтримали надання коштів Києву та євроінтеграцію України. Віктор Орбан зауважив, що в Брюсселі хочуть використати "юридичні хитрощі", аби швидше приєднати Україну до Європейського Союзу.
Всі ці пропозиції чітко показують, що брюссельці хочуть розпочати війну. Я буду твердо стояти на позиції Угорщини, але цей саміт також доводить, що наступні місяці будуть пов'язані зі загрозою війни,
– написав Орбан.
Посадовець побоюється, що війна в Європі точно почнеться через дії керівництва. А тому, на його думку, необхідно, щоб була підтримка політичної спільноти та "кожного угорця, який прагне миру".
Чи можливо не допустити війни Росії з НАТО?
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу, що не допустити війни в Європі можливо лише за умови боротьби з агресором зараз. Україна має перемогти Росію, щоб Володимир Путін просто не мав можливості піти на Польщу, Німеччину й далі. За словами експерта, історичні факти вказують, що нейтралітет не дає гарантії на мир.
Що казав Орбан про Україну та її вступ до ЄС?
На саміті НАТО в Гаазі 25 червня Віктор Орбан вкотре заявив, що Україна не має бути членом НАТО. Він сказав, що залишатиметься непохитним щодо членства в Альянсі України чи Росії.
Орбан також зробив цинічну заяву про те, що Україна "або те, що від неї залишиться" буде буферною зоною між НАТО та Росією.
Угорський прем'єр назвав обіцянки ЄС щодо членства України "божевіллям". Він додав, що Брюссель лише дурить Київ обіцянками вступу.