Мирноград практично в оточенні, Покровськ – майже втрачений, – НАТО про бої на Донеччині
- Мирноград на Донеччині перебуває практично в оточенні, українські військові залежні від постачання за допомогою дронів.
- Сили оборони майже втратили контроль над Покровськом, понад 95% міста перебуває під контролем російських підрозділів.
За оцінками НАТО, Мирноград на Донеччині перебуває "практично в оточенні". Наразі українські військові, які тримають оборону міста, залежать від постачання за допомогою дронів.
Що зараз відбувається в Мирнограді?
Усередині Альянсу за розвитком ситуації на фронті стежить спеціальна група аналітиків, що працює з непублічними українськими даними та розвідкою партнерів.
Їхні свіжі оцінки свідчать: Мирноград "практично повністю оточений".
Є вузький коридор, через який українці можуть здійснювати відступ певних сил, але йдеться про дійсно вузький коридор, і навіть він – під вогневим контролем. Тобто загалом – це оточення, хоч поки і не йдеться про повне оточення,
– пояснив високопосадовець НАТО.
В Альянсі зауважують, що українські підрозділи в Мирнограді продовжують чинити опір і відбивати атаки, хоча стикаються з гострим дефіцитом постачання. Наразі Сили оборони покладаються переважно на дрони.
У НАТО також визнали, що українські війська майже повністю втратили контроль над Покровськом. За словами посадовця Альянсу, понад 95% міста перебуває під контролем російських підрозділів, тоді як українські сили продовжують чинити опір лише в "окремих кишенях".
Водночас у НАТО наголошують, що Україна вже готується до подальшої оборони у разі падіння цих міст та розбудовує додаткові рубежі.
Ситуація на Донеччині: останні новини
Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, що зараз Росія одночасно тисне на кількох напрямках, намагаючись прорватися до ключових міст.
Біля Куп'янська ворог заходить малими штурмовими групами з флангів, захоплює окремі опорні пункти, але українські сили беруть їх в оточення та проводять зачистку. Подібну тактику росіяни застосовують і на Донеччині, зокрема біля Костянтинівки, Покровська та Мирнограда.
Наразі на Покровсько – Мирноградському напрямку зосереджено до 110 000 російських військових. Російське командування ставить мету розірвати оборону й отримати стратегічну перевагу на Донеччині.