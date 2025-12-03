Мирноград практично в оточенні, Покровськ – майже втрачений, – НАТО про бої на Донеччині

За оцінками НАТО, Мирноград на Донеччині перебуває "практично в оточенні". Наразі українські військові, які тримають оборону міста, залежать від постачання за допомогою дронів.

Що зараз відбувається в Мирнограді?

Усередині Альянсу за розвитком ситуації на фронті стежить спеціальна група аналітиків, що працює з непублічними українськими даними та розвідкою партнерів.

Їхні свіжі оцінки свідчать: Мирноград "практично повністю оточений".

Є вузький коридор, через який українці можуть здійснювати відступ певних сил, але йдеться про дійсно вузький коридор, і навіть він – під вогневим контролем. Тобто загалом – це оточення, хоч поки і не йдеться про повне оточення,

– пояснив високопосадовець НАТО.

В Альянсі зауважують, що українські підрозділи в Мирнограді продовжують чинити опір і відбивати атаки, хоча стикаються з гострим дефіцитом постачання. Наразі Сили оборони покладаються переважно на дрони.

У НАТО також визнали, що українські війська майже повністю втратили контроль над Покровськом. За словами посадовця Альянсу, понад 95% міста перебуває під контролем російських підрозділів, тоді як українські сили продовжують чинити опір лише в "окремих кишенях".

Водночас у НАТО наголошують, що Україна вже готується до подальшої оборони у разі падіння цих міст та розбудовує додаткові рубежі.

