Мирноград практически в окружении, Покровск – почти потерян, – НАТО о боях на Донетчине

По оценкам НАТО, Мирноград в Донецкой области находится "практически в окружении". Сейчас украинские военные, которые держат оборону города, зависят от снабжения с помощью дронов.

Что сейчас происходит в Мирнограде?

Внутри Альянса за развитием ситуации на фронте следит специальная группа аналитиков, работающая с непубличными украинскими данными и разведкой партнеров.

Их свежие оценки свидетельствуют: Мирноград "практически полностью окружен".

Есть узкий коридор, через который украинцы могут осуществлять отступление определенных сил, но речь идет о действительно узком коридоре, и даже он – под огневым контролем. То есть в целом – это окружение, хоть пока и речь не идет о полном окружении,

– пояснил высокопоставленный чиновник НАТО.

В Альянсе отмечают, что украинские подразделения в Мирнограде продолжают сопротивляться и отражать атаки, хотя сталкиваются с острым дефицитом снабжения. Сейчас Силы обороны полагаются преимущественно на дроны.

В НАТО также признали, что украинские войска почти полностью потеряли контроль над Покровском. По словам чиновника Альянса, более 95% города находится под контролем российских подразделений, тогда как украинские силы продолжают сопротивляться только в "отдельных карманах".

В то же время в НАТО отмечают, что Украина уже готовится к дальнейшей обороне в случае падения этих городов и развивает дополнительные рубежи.

Ситуация в Донецкой области: последние новости