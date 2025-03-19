Польща розмістить протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю

Польща, Литва, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції. Це міжнародна угода, яка забороняє використання, накопичення, виробництво та передачу протипіхотних мін і вимагає знищення наявних запасів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що відомо про вихід Польщі з Оттавської конвенції

Як пояснює польське Міністерство національної оборони, поки що міністерства оборони 4 країн лише рекомендують своїм урядам вийти з Оттавської конвенції. Офіційного виходу з договору ще не було.

В офіційній заяві Міноборони Литви йдеться, що це "спільне регіональне рішення є чітким сигналом – країни, які мають спільний кордон з Росією, готові вжити всіх можливих заходів для гарантування безпеки своїм громадянам".

Військові загрози державам-членам НАТО, які межують з Росією та Білоруссю, значно зросли. У світлі цієї нестабільної ситуації з безпекою, агресією Росії та постійною загрозою, яку вона становить для євроатлантичної спільноти, вкрай важливо визначити всі заходи, які можуть служити зміцненню нашої спроможності стримування та оборони,

– мовиться у заяві.

Також міністри звертають увагу на те, що Росія, яка почала війну з Україною, не є підписантом Оттавської конвенції, має великі запаси протипіхотних мін та інтенсивно їх використовує проти українців.

"Ми вважаємо, що в нинішньому безпековому середовищі найважливішим є надання нашим збройним силам гнучкості та вибору щодо потенційного використання сучасних систем озброєння та рішень для зміцнення оборони східного флангу Альянсу, якому загрожує загроза", – мовиться у тексті.

Зазначається, що міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі одноголосно рекомендують денонсувати своїм урядам Оттавську конвенцію.

Наше рішення посилає чітке повідомлення: наші країни готові й можуть використовувати будь-які засоби, необхідні для захисту нашої території та свободи,

– йдеться в повідомленні.

Території, які планує мінувати польська армія у разі конфлікту, є одним з елементів проєкту "Східний щит", тобто лінії фортифікаційних та інших споруд, які сприяють можливому захисту східного кордону країни.

Довідка! Оттавська конвенція – це міжнародна угода про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх знищення. Документ спрямований на припинення використання протипіхотних мін як засобу збройного конфлікту.



Угода була прийнята на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 року та відкрита для підписання в Оттаві 3 – 4 грудня 1997 року. Польща підписала угоду 4 грудня 1997 року, але ратифікувала її лише у 2012 році. Україна також є підписанткою цієї конвенції.