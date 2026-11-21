У Польщі 20 листопада під час масованого удару Росії по Україні впали два реактивні безпілотники та одна крилата ракета. Раніше польські посадовці заявляли про падіння відразу двох ворожих ракет типу Х-101.

Уточнену інформацію щодо знайдених уламків оприлюднила воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Хул, передає RMF24. За її словами, у селищі Рудник-над-Сяном фахівці виявили рештки реактивного безпілотника, хоча спершу припускали падіння ракети. Наразі всі небезпечні ділянки продовжують ретельно обстежувати профільні служби.

Де саме виявили ворожі об'єкти?

За новими даними, на території Підкарпатського воєводства впали два реактивні безпілотники – у селищах Рудник-над-Сяном і Молодич.

Водночас у Люблінському воєводстві, поблизу населеного пункту Новий Ліповець, зафіксували уламки крилатої ракети Х-101.

Поки що зарано визначати, які саме типи дронів впали сьогодні вранці поблизу двох підкарпатських населених пунктів – Рудника-над-Сяном та Молодича. Це з'ясують детальні дослідження,

– підкреслила посадовиця.

Вона також запевнила, що ситуація перебуває під повним контролем. До роботи на місцях залучили поліцейських піротехніків і спеціалізовану групу хімічного порятунку Державної пожежної охорони.

Раніше у польському відомстві заявляли, що на території країни впали дві крилаті ракети та один безпілотник.