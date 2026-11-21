Подробную информацию о обнаруженных обломках обнародовала воевода Подкарпатского воеводства Тереза Кубас-Хул, сообщает RMF24. По ее словам, в поселке Рудник-над-Сяном специалисты обнаружили остатки реактивного беспилотника, хотя сначала предполагали падение ракеты. В настоящее время все опасные участки продолжают тщательно обследовать профильные службы.

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Где именно обнаружили вражеские объекты?

По новым данным, на территории Подкарпатского воеводства упали два реактивных беспилотника – в поселках Рудник-над-Сяном и Молодич.

В то же время в Люблинском воеводстве, вблизи населенного пункта Новый Липовец, были обнаружены обломки крылатой ракеты Х-101.

Пока рано определять, какие именно типы дронов упали сегодня утром вблизи двух подкарпатских населенных пунктов – Рудника-над-Сяном и Молодича. Это выяснят подробные исследования– подчеркнула чиновница.

Она также заверила, что ситуация находится под полным контролем. К работе на местах привлекли полицейских пиротехников и специализированную группу химического спасения Государственной пожарной охраны.

Ранее в польском ведомстве заявляли, что на территории страны упали две крылатые ракеты, а также один беспилотник.