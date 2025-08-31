Україна не вводила заборону на щорічне паломництво хасидів до Умані, попри повідомлення ЗМІ про протилежне. Рішення щодо поїздки обговорюють через питання безпеки та загрозу російських атак.

Про нібито заборону паломництва до Умані повідомляло Times of Israel, проте інформацію згодом заперечив журналіст Axios Барак Равід, передає 24 Канал.

Чи заборонили хасидам паломництво в Умань?

Ізраїльське видання спочатку повідомляло про заборону поїздки на Рош га-Шана у вересні 2025 року через загрозу атак з боку Росії. За їхніми даними, Україна нібито наполегливо рекомендувала утриматися від паломництва в Умані. Попередні роки десятки тисяч паломників в'їжджали через Молдову, попри рекомендації.

Анонімний український чиновник повідомив агентству i24, що Київ нібито розчарований браком підтримки з боку Ізраїлю на тлі загрози з боку Росії. Він наголосив, що у разі дозволу на паломництво Єрусалим має забезпечити фінансову підтримку та присутність поліції в Умані.

Що таке паломництво хасидів до Умані? Паломництво до Умані – щорічна поїздка хасидів до могили рабина Нахмана з Брестла, засновника брацлавського хасидизму, щоб відзначити Рош га-Шана, єврейський Новий рік. Це традиційне релігійне зібрання десятків тисяч вірян. Джерело: Times of Israel

Водночас видання зазначає, що уряд Молдови вимагає від Ізраїлю низку гарантій, перш ніж дозволити хасидським паломникам прилетіти до Молдови та продовжити шлях до Умані.

Спершу журналіст Барак Равід повідомив, що Україна нібито скасувала приїзд. Проте пізніше він сам спростував цю інформацію, пославшись на речника МЗС Ізраїлю, який підтвердив, що політика України щодо паломництва залишилася без змін.

Що відомо про торішнє паломництво?