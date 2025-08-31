У ЗМІ писали, що Україна нібито не дозволить хасидам щорічне паломництво до Умані: чи правда це
- Україна не заборонила щорічне паломництво хасидів до Умані, попри повідомлення ЗМІ про протилежне.
- Журналіст Axios Барак Равід спростував інформацію про заборону, посилаючись на речника МЗС Ізраїлю, який підтвердив незмінність політики України.
- Ізраїльське видання повідомляло про заборону через загрозу атак Росії.
Україна не вводила заборону на щорічне паломництво хасидів до Умані, попри повідомлення ЗМІ про протилежне. Рішення щодо поїздки обговорюють через питання безпеки та загрозу російських атак.
Про нібито заборону паломництва до Умані повідомляло Times of Israel, проте інформацію згодом заперечив журналіст Axios Барак Равід, передає 24 Канал.
Чи заборонили хасидам паломництво в Умань?
Ізраїльське видання спочатку повідомляло про заборону поїздки на Рош га-Шана у вересні 2025 року через загрозу атак з боку Росії. За їхніми даними, Україна нібито наполегливо рекомендувала утриматися від паломництва в Умані. Попередні роки десятки тисяч паломників в'їжджали через Молдову, попри рекомендації.
Анонімний український чиновник повідомив агентству i24, що Київ нібито розчарований браком підтримки з боку Ізраїлю на тлі загрози з боку Росії. Він наголосив, що у разі дозволу на паломництво Єрусалим має забезпечити фінансову підтримку та присутність поліції в Умані.
Що таке паломництво хасидів до Умані?
Паломництво до Умані – щорічна поїздка хасидів до могили рабина Нахмана з Брестла, засновника брацлавського хасидизму, щоб відзначити Рош га-Шана, єврейський Новий рік. Це традиційне релігійне зібрання десятків тисяч вірян.
Джерело: Times of Israel
Водночас видання зазначає, що уряд Молдови вимагає від Ізраїлю низку гарантій, перш ніж дозволити хасидським паломникам прилетіти до Молдови та продовжити шлях до Умані.
Спершу журналіст Барак Равід повідомив, що Україна нібито скасувала приїзд. Проте пізніше він сам спростував цю інформацію, пославшись на речника МЗС Ізраїлю, який підтвердив, що політика України щодо паломництва залишилася без змін.
Що відомо про торішнє паломництво?
Торік до Умані приїхали понад 30 тисяч хасидів, які зібралися біля могили Рабі Нахмана на першу молитву.
Воно проходило з 2 по 4 жовтня 2024 року.
У 2025 році міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар відвідав Україну з офіційним візитом, а наступного дня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Ймовірно, головною темою обговорення було паломництво до Умані.