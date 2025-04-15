"Ніхто не може вказувати мені": Фіцо з обуренням висловився щодо поради Каллас не їхати у Москву

Глава словацького уряду Роберт Фіцо відкинув заклик очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву з нагоди параду, що відбудеться 9 травня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Denník N.

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Фіцо поїде в Москву 9 травня

Зазначимо, що Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Також ЄС дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до цього обʼєднання, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не їхати у Росію.

Однак Роберт Фіцо обурився порадою Каллас не їхати до столиці країни-агресорки і вкотре підтвердив, що 9 травня поїде туди.

Я їду до Москви 9 травня. Попередження пані Каллас – це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний, коли повернуся з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939-й,

– заявив він.

Після цього словацький політик заочно звернувся до глави дипломатії ЄС та сказав, що "ніхто не може вказувати мені, куди я повинен чи не повинен їхати".

"І я нагадую, що я один з небагатьох в ЄС, хто послідовно говорив про необхідність миру в Україні, і я не належу до палких прихильників продовження цієї безглуздої війни", – заявив словацький премʼєр.

В Кремлі засудили попередження країн щодо візиту параду в Москві

В Росії заявили, що не вважають правильними застереження Каллас щодо країн, які бажають узяти участь у заходах 9 травня в Москві. Зокрема, про це сказав посіпака Путіна Дмітрій Пєсков, якого цитують росЗМІ.

Що стосується згаданої вами пані Каллас, то ми звертаємо увагу на її досить жорсткі заяви. Ми не вважаємо їх правильними. Не нам давати оцінку цим загрозам. Оцінку цим загрозам потрібно давати тим суверенним державам, яким вона загрожує. Як нам видається, у Європі є держави, які не сприймають такої риторики,

– сказав він.

Пєсков також додав, що в Москві "будуть раді" всім, хто хотів би узяти участь у заходах в той день.

"Ми будемо раді бачити в Москві всіх, хто готовий розділити з нами гордість і радість цього дня, які, як ми вважаємо, мають бути важливими для всіх народів Європи і світу, – сказав він. – Це необхідно для майбутнього всього світу і особливо Європи".

Нагадаємо, що ще в лютому Путін почав збирати своїх "друзів" на черговий парад 9 травня. Як вже відомо, Фіцо точно планує приїхати до російської столиці. Компанію для Фіцо складе ще кілька лідерів, про що писали пропагандистські ЗМІ.