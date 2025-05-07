"Головний гість" Путіна Сі Цзіньпін прибув до Москви на заходи до 9 травня

Китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Москви 7 травня, аби долучитися до заходів, організованих Кремлем до Дня перемоги. Він є почесним гостем так званого "параду", що проведуть у столиці Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Президент Китаю здійснив візит до Москви з нагоди 9 травня

Журналісти пишуть, що Сі Цзіньпін, як найбільший партнер Росії є головним у списку гостей Владіміра Путіна. Його участь у зрежисованому військовому параді до Дня перемоги, ймовірно, необхідним для "посилення довіри" між країнами.

Китайський лідер прибув до Москви в середу, 7 квітня, з чотириденним державним візитом. Разом з іншими очільниками держав він візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю перемоги союзних військ над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Запросивши на парад Сі Цзіньпіна Путін намагався продемонструвати єдність між двома автократами. Раніше сам Путін називав китайського президента своїм "головним гостем".

Сі Цзіньпін своєю чергою говорив, що Росія та Китай повинні "рішуче протистояти всім формам гегемонізму та політики сили" та "опиратися на будь-які спроби втрутитися в їхню дружбу або підірвати її". Він також додав, що міцну дружбу країн живить "кров та жертви", маючи на увазі їхню вірність під час Другої світової війни.

До слова, до параду мають приєднатися контингенти почесної варти Народно-визвольної армії Китаю.

Зазначимо, що серед гостей Владіміра Путіна 9 травня можуть бути президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, президент В'єтнаму То Лам та лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Очільник Сербії Александр Вучич вже приїхав до російської столиці.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна не може взяти на себе відповідальність за безпеку високопосадовців, які їдуть на парад в Москву, на тлі війни з Росією. Він попереджав, що Кремль цього дня може вдатися до провокацій, аби звинуватити в них українську сторону.