Кремль готує масштабне втручання в парламентські вибори Молдови. Вони мають відбутися у вересні.

Про це заявила президентка країни Мая Санду, наголосивши, що Росія фінансує кілька політичних проєктів з єдиного центру, головним чином через схеми, пов’язані з олігархом-утікачем Іланом Шором. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.

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Як Москва планує втрутитися у парламентські вибори Молдови?

За словами Санду, Москва планує інвестувати до 100 мільйонів євро у підкуп виборців, причому значна частина цієї суми має пройти через криптовалюту. Окрім цього, Кремль готує масштабні інформаційні кампанії, спрямовані проти євроінтеграції, серед яких – дезінформація, проплачені мітинги, кібератаки та активне використання блогерів.

Серед інших загроз, на які вказала Санду:

використання організованих злочинних угруповань;

спроби зірвати голосування серед діаспори;

гібридний вплив на виборців у Гагаузії та Придністров’ї;

радикалізація суспільства через онлайн-пропаганду, екстремізм та мову ворожнечі.

Санду наголосила, що такі дії несуть пряму загрозу суверенітету країни, громадському спокою та майбутньому Молдови в Європі. Вона закликала всі державні інституції працювати злагоджено та рішуче, щоб захистити країну від зовнішнього втручання.