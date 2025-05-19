Вибори у Португалії: лідирує керівний альянс

У неділю, 18 травня, у Португалії пройшли уже треті за останні три роки парламентські вибори. Ймовірно, вони знову не призведуть до формування стабільного уряду.

Згідно із результатами, лідирують правоцентристи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Які результати виборів у Португалії

Виграти дострокові парламентські вибори може правоцентристський Демократичний альянс (AD), який очолює експрем'єр-міністр Луїс Монтенегро. Втім, партія знову не отримала повної більшості, необхідної для завершення тривалого періоду політичної нестабільності. Вона набрала від 29,1% до 35,1% голосів.

Друге місце майже поділила опозиційна Соціалістична партія (PS), яка отримала від 19,4% до 25,4%, та ультраправа партія Chega, що стала особливо популярною за останні роки і цього разу набрала від 19,5% до 25,5%.

Результати ще неостаточні. Голоси з-за кордону, які будуть підраховані найближчими днями, можуть поставити Chega на друге місце. Якщо так станеться, то це буде вперше за майже 40 років, коли соціалісти не фінішують на перших двох місцях.

Нагадаємо, що вибори були призначені після того, як у березні 2025 року Луїшу Монтенегро висловили вотум недовіри на тлі скандалу через ймовірний конфлікт інтересів через консалтингову фірму, яка належить його родині. Сам політик відкидає будь-які звинувачення.