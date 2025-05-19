Согласно результатам, лидируют правоцентристы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие результаты выборов в Португалии

Выиграть досрочные парламентские выборы может правоцентристский Демократический альянс (AD), который возглавляет экс-премьер-министр Луис Монтенегро. Впрочем, партия снова не получила полного большинства, необходимого для завершения длительного периода политической нестабильности. Она набрала от 29,1% до 35,1% голосов.

Второе место почти поделила оппозиционная Социалистическая партия (PS), которая получила от 19,4% до 25,4%, и ультраправая партия Chega, ставшая особенно популярной за последние годы и на этот раз набрала от 19,5% до 25,5%.

Результаты еще неокончательные. Голоса из-за рубежа, которые будут подсчитаны в ближайшие дни, могут поставить Chega на второе место. Если так произойдет, то это будет впервые за почти 40 лет, когда социалисты не финишируют на первых двух местах.

Напомним, что выборы были назначены после того, как в марте 2025 года Луишу Монтенегро выразили вотум недоверия на фоне скандала из-за вероятного конфликта интересов из-за принадлежащей его семье консалтинговой фирмы,. Сам политик отвергает любые обвинения.