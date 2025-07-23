Україна не отримає обіцяні Трампом Patriot раніше 2026 року, – Spiegel

Дональд Трамп заявив про відправлення в Україну 17 Patriot. ЗМІ підкреслили, що оборонні системи не надійдуть до України раніше весни 2026 року.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Spiegel.

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Коли Україна отримає оборонні системи?

За даними журналістів, швидкі постачання рятівного обладнання в Україну є складним завданням. Навіть після того, як Трамп в Овальному кабінеті 14 липня оголосив, що відправить в Україну цілий арсенал, серед якого й оборонні системи Patriot, які необхідні Києву для захисту від Москви.

Умовою передачі озброєння є те, що країни, які мають таку зброю, готові її зараз віддати, щоб інші могли за неї заплатити й вона потрапила в Україну. США вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, а потім отримати заміну, коли американський виробник RTX Corporation перенесе їх уперед у черзі на поставку.

Водночас за даними урядових кіл, перша система буде доступна не раніше ніж через вісім місяців, а саме навесні 2026 року. Лише тоді Німеччина зможе тоді отримати батарею, яка спочатку мала бути відправлена до Швейцарії.

За даними видання, всі інші партнери потребуватимуть ще більше часу для доставки.