Україна отримає Patriot вже за кілька тижнів, – Мерц

Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot вже в найближчі тижні. Переговори щодо деталей постачання тривають на рівні міністерств оборони.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву канцлера ФРН Фрідріха Мерца на спільній з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції в Лондоні 17 липня, якого цитує Укрінформ.

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Коли Україна може отримати Patriot?

Мерц заявив, що міністерства оборони погоджують технічні деталі щодо постачання ЗРК Patriot в Україну в найкоротші терміни.

Це може зайняти тижні. Переговори дуже конкретні, американська сторона готова це зробити, але ми ще не маємо результату,

– заявив Мерц.

Він також припустив, що вже в "ці години" міністри оборони укладуть домовленості, які зроблять технічно можливим те, що пообіцяв американський президент.

"США готові надати Україні зброю, яку профінансують європейські партнери. Німеччина хоче зробити значний внесок у це. Нам потрібно обговорити деталі з нашими партнерами якомога швидше", – зазначив канцлер.

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Він нагадав, що нещодавно було досягнуто домовленості про те, що Україні будуть доставлені нові системи Patriot з європейського континенту та Східної Європи в цілому. Ці системи потім мають замінити Сполучені Штати. Однак все ще відкрите питання щодо того, коли може відбутися така заміна.

Понад усе нам потрібна ясність щодо того, як США замінять системи озброєння, передані Європою… Зрештою, ми також повинні підтримувати власні оборонні можливості,

– наголосив глава уряду ФРН.

Крім того, Мерц повідомив, що Україна "незабаром – в найближчі тижні та місяці" отримає подальшу підтримку "у великих масштабах", зокрема в питанні далекобійної зброї, в тому числі через промислову кооперацію, яку Німеччина здійснює спільно з Україною. Однак він ухилився від прямої відповіді на запитання щодо можливості передачі Україні ракет Taurus.

У контексті запровадження нових санкцій США канцлер висловив сподівання, що Вашингтон ухвалить рішення, які готувалися в Конгресі вже кілька тижнів.

Він зазначив, що усі ці ініціативи спрямовані на посилення тиску на Володимира Путіна, щоб примусити його до миру. Також вони демонструють, що Європа та США об'єднують зусилля в політиці безпеки.