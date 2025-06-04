Операція "Павутина" стала "тривожним дзвінком" для американських авіабаз, – The Hill

Нещодавня атака СБУ на стратегічну авіацію Росії продемонструвала американській армії їхню вразливість перед обличчям подібних можливих атак.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill та Politico.

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Що показала українська операція

Міністр армії США Деніел Дрісколл каже, що операція "Павутина" демонструє, наскільки величезної шкоди може завдати легкодоступна зброя в правильних руках.

Ціною всього лише в десятки тисяч доларів Україна завдала збитків у мільярди доларів, потенційно відкинувши можливості бомбардувальників Росії на роки назад. Світ побачив у реальному часі, як легкодоступні технології можуть порушити усталену динаміку влади,

– вважає він.

За його словами, американська армія відстає у потенційній боротьбі з подібними загрозами. Він зазначив, що дрони це лише один приклад більш масштабного зрушення, і армія не встигає за ним.

Високопоставлений член комісії, представник Адам Сміт заявив, що українська операція "привернула нашу увагу до вразливостей існуючих систем та можливостей безпілотників" та інших нових систем.

Він додав, що характер ведення війни зараз кардинально змінюється, а успішна атака України викликала питання щодо того, наскільки насправді захищена територія Сполучених Штатів.

Politico пише, що атаки України показали, як легко і дешево безпілотні системи можуть паралізувати складні військово-повітряні сили та стали "тривожним дзвінком" для американських авіабаз.

Це має змусити вас набагато більше усвідомити, наскільки ми вразливі як нація... Українці перемогли російський флот, не маючи жодного корабля, а тепер вони знищили свої військово-повітряні сили, фактично не маючи власних військово-повітряних сил,

– заявив сенатор Джон Бузман.

Своєю чергою законодавці та військові чиновники кажуть, що американські літаки особливо вразливі, оскільки вони перебувають на відкритому просторі без захисного прикриття.

Особлива стурбованість стосується Тихого океану, у цьому регіоні американські бази перебувають у межах досяжності зростаючого ракетного арсеналу Китаю, що спричиняє потребу надійніших заходів.