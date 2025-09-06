У Пентагоні обурені перейменуванням на Міністерство війни, – Politico
- У Міністерстві оборони США невдоволені перейменуванням на Міністерство війни, що, на їхню думку, призведе до великих витрат.
- Формальна зміна назви може вимагати затвердження у Конгресі, але Білий дім намагається знайти способи обійти цю вимогу.
У Міністерстві оборони США, яке Дональд Трамп перейменував на Міністерство війни, невдоволені подібним ребрендингом. Там переконані, що відповідні зміни призведуть до великих витрат коштів.
Зокрема, для заміни символіки тисяч установ міністерства у всьому світі. Про це пише Politico з посиланням на джерела через чинних та колишніх чиновників відомства, передає 24 Канал.
Що відомо про зміни?
За даними видання, хоч подробиці указу Дональда Трампа залишаються невідомими, проте, за попередніми оцінками, тепер доведеться змінити символіку понад 700 тисяч об’єктів міністерства у 40 країнах і всіх 50 штатах.
Зазначається, що відповідні зміни радше за все торкнуться як бланків для шести родів військ і десятків агентств, так і серветок з тисненням у їдальнях, вишитих курток для високопосадовців і сувенірів у магазині Пентагону.
Це робиться лише для внутрішньої політичної аудиторії. Це коштуватиме мільйони доларів і водночас абсолютно не вплине на те, як Китай чи Росія оцінюють наші дії. Ще гірше – наші вороги скористаються цим, щоб зобразити США як країну, що прагне війни та загрожує міжнародній стабільності,
– вважає експосадовець відомства.
У виданні припускають, що формальна зміна назви відомства може потребувати затвердження у Конгресі США. Попри це, за словами співрозмовника видання, обізнаного з цим питанням, Білий дім шукає способи уникнути цього.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, наприкінці серпня американський президент запропонував нову назву для Пентагону, мовляв, вона краще звучить. Тоді під час пресконференції у Білому домі він підкреслив, що назву, ймовірно, все ж змінять.
Історично Міністерство війни було створене у 1789 році й керувало армією, а Міністерство ВМС – флотом і морською піхотою. Після Другої світової президент Гаррі Трумен об’єднав їх у Національну військову установу, яку 1949-го перейменували на Міністерство оборони.
Раніше у мережі оприлюднили відео, на якому видно, як робітники прибирають з офіційних вивісок Пентагону напис "оборона". Замість нього буде слово "війна". Крім того, змінили й таблички посадовців відомства.