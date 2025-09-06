В Министерстве обороны США, которое Дональд Трамп переименовал в Министерство войны, недовольны подобным ребрендингом. Там убеждены, что соответствующие изменения приведут к большим затратам средств.

В частности, для замены символики тысяч учреждений министерства во всем мире. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники через действующих и бывших чиновников ведомства, передает 24 Канал.

Смотрите также Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по России западным дальнобойным оружием, – WSJ

Что известно об изменениях?

По данным издания, хоть подробности указа Дональда Трампа остаются неизвестными, однако, по предварительным оценкам, теперь придется изменить символику более 700 тысяч объектов министерства в 40 странах и всех 50 штатах.

Отмечается, что соответствующие изменения скорее всего коснутся как бланков для шести родов войск и десятков агентств, так и салфеток с тиснением в столовых, вышитых курток для чиновников и сувениров в магазине Пентагона.

Это делается только для внутренней политической аудитории. Это будет стоить миллионы долларов и одновременно абсолютно не повлияет на то, как Китай или Россия оценивают наши действия. Еще хуже – наши враги воспользуются этим, чтобы изобразить США как страну, стремящуюся к войне и угрожающую международной стабильности,

– считает экс-чиновник ведомства.

В издании предполагают, что формальное изменение названия ведомства может потребовать утверждения в Конгрессе США. Несмотря на это, по словам собеседника издания, знакомого с этим вопросом, Белый дом ищет способы избежать этого.

Что этому предшествовало?